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30.08.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе мужчина с лопатой ворвался в автосервис и избил механика

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

В столице Ставропольского края возбудили два уголовных дела против мужчины, который лопатой избил работника автосервиса, а двум другим угрожал убийством. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, причиной конфликта стала припаркованная возле гаража подозреваемого машина.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Гражданина возмутил припаркованный на въезде в его гараж автомобиль работников автомобильного сервиса и таким образом мужчина решил их проучить. Его пытались остановить другие сотрудники, на что злоумышленник стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия гражданина зафиксировала камера видеонаблюдения, - говорится в сообщении ведомства.

На видео попала вся потасовка внутри автосервиса: мужчина быстро заходит в помещение, пряча лопату за спиной, а затем достает ее и без предупреждения бьет одного из работников. После этого он поворачивается к коллегам пострадавшего и размахивая лопатой отгоняет их от себя.

Подозреваемого - 29-летнего жителя Ставрополя - задержали. Возбуждены уголовные дела за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

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