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30.08.2021 20:18
Рубрика: Власть

Все массовые мероприятия на Ставрополье отменили до 1 октября

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Любые массовые мероприятия и праздники с участием большого количества людей в Ставропольском крае отменены. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник на координационном совете по противодействию коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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- Празднование дней сел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом. Средний возраст пациентов снижается - коронавирусная инфекция "молодеет". Мы должны предпринять все меры, чтобы не допустить её распространение в образовательных организациях нашего края, - подчеркнул Владимир Владимиров.

В частности, не будет отмечаться День города Ставрополя 21 сентября и день города в Пятигорске 11 сентября. Также школьные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников. Сэкономленные на праздниках деньги Владимиров поручил направить на лечение детей с сахарным диабетом.

Молодежный форум "Машук", планируется провести в первой половине октября, но как и в прошлом году, он будет проходить в двух форматах - онлайн и офлайн. Также под вопросом проведения фестиваля "Культурный код".

По данным на 30 августа, в Ставропольском крае выявлено 74 872 случая заболевания COVID-19, 2308 человек умерли.

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