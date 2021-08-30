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30.08.2021 19:24
Рубрика: Культура

Александринскому театру исполнилось 265 лет

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Национальный драматический театр России (Александринский) открыл 266-й сезон.
Фото: Владимир Постнов / Александринский театр Фото: Владимир Постнов / Александринский театр
Фото: Владимир Постнов / Александринский театр

У александринцев юбилей: 265 лет со дня учреждения по Указу императрицы Елизаветы Петровны первой русской государственной профессиональной драматической труппы, историю которой по праву наследует Национальный драматический театр России (Александринский театр).

Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Театр на Васильевском выпустит три новых спектакля и проведет фестиваль

День рождения, 30 августа, Александринский театр всегда начинает с церемонии возложения алых и белых роз на могилы императриц Елизаветы Петровны и Александры Федоровны, в чью честь названа историческая сцена театра. Ритуал проходит в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости. А затем сбор труппы - после летнего отпуска - на Основной сцене, на площади Островского.

Обстановка праздничная, торжественная. Перед входом в здание - красная дорожка, играет оркестр… Актеры входят в свой родной театр. Рассаживаются в зрительном зале, там, где обычно сидит публика. Художественный руководитель Валерий Фокин вместе с вице-губернатором Санкт‑Петербурга Борисом Пиотровским поздравляют коллектив с замечательным событием - не только для этого театра, но и для всей страны. Далее - награждения, вручение благодарственных писем от правительства Санкт-Петербурга, Министерства культуры России.

Поздравили с двумя юбилеями народную артистку России Галину Карелину: 90-летие и 65 лет служения Александринской сцене, вручили актрисе почетный знак - "Александринскую розу". Зал встал, аплодируя легенде сцены.

Фото: Владимир Постнов / Александринский театр

- Какой театр! - с восхищением окинула взглядом родные стены Галина Тимофеевна. - Храм, намоленное место, сколько поколений актеров ходили по этой сцене - они сейчас нас, наверное, слышат, видят… Моих коллег хочу поблагодарить за внимание, которое мне оказали. Доброго пути и высоких полетов.

Поздравили также коллег, которые служат в Александринском театре 50 и более лет: это корифеи сцены Николай Мартон, Семен Сытник, Ирина Лепешенкова и заместитель заведующего режиссерским управлением театра Людмила Филиппова. Заочно поздравили не присутствовавших на сборе труппы Нину Ургант, Тамару Колесникову, Аркадия Волгина.

Худрук призвал актеров бережно, внимательно относиться к своему здоровью: "Есть еще пренебрежение и ощущение, что все уже прошло, - не поддавайтесь этому. Никуда это не ушло, нам с этим жить. И благополучие театра зависит от того, насколько мы с вами здоровы. Один выпал из строя - и все полетело, вы же помните, как это было… А планов у нас много".

Фото: Стас Левшин/Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Театр-фестиваль "Балтийский дом" объявил планы на юбилейный сезон

К слову, более 60 процентов коллектива прошли вакцинацию.

Впервые театр откроет сезон не в Петербурге, а в Пскове. 2 и 3 сентября на Вечевой площади Псковского кремля - премьера специальной, созданной для музеев-заповедников версии спектакля Валерия Фокина "Блаженная Ксения. История любви". Как известно, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина в этом году вошел в состав Национального драматического театра России на правах филиала. Спектакль даст старт программе XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове.

2 сентября прямая трансляция спектакля будет идти на сайте ГТРК "Россия-Культура" (начало в 21:00), затем телеверсия спектакля будет выпущена в эфир телеканала.

В Петербурге сезон для зрителей откроет 5 сентября спектакль Николая Рощина "Дети солнца" по пьесе Максима Горького - на Основной сцене , 8 сентября на Новой сцене - спектакль Валерия Фокина "Честная женщина" по тексту Кирилла Фокина.

Гастрольные планы

В планах нового сезона - развитие гастрольных проектов "Дни Александринского театра в субъектах РФ и за рубежом". Показы спектаклей будут сопровождаться образовательными программами, мастер-классами, творческими и деловыми встречами.

Фото: Владимир Постнов / Александринский театр

Спектакль Андрея Калинина "Товарищ Кисляков" будет показан в Москве на Биеннале театрального искусства. А весной Александринский театр отправится в столицу с большими гастролями.

В октябре спектакль "Дети солнца" приглашен в программу Международного театрального фестиваля им. Имре Мадача (MITEM), который проводится в Будапеште, на сцене Венгерского Национального театра. "Это первый наш выезд за границу за полтора года. Для нас это важно. Венгрия готова провести фестиваль, а мы будем выполнять связанные с пандемией ограничения", - подчеркнул Валерий Фокин.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Петербургская музкомедия представит в новом сезоне несколько премьер

На декабрь в Венгерском Национальном театре запланирована премьера спектакля главного режиссера Александринского театра Николая Рощина по роману Ф.М. Достоевского "Бесы".

Летом 2022 года Александринский театр примет участие в Программе закрытия Года литературы и искусства России в Австрии. В Вене будет представлена выставка, посвященная последнему спектаклю императорской сцены - "Маскараду" Мейерхольда, в экспозиции будут подлинные костюмы спектакля 1917 года по эскизам А.Я. Головина. В музейно-выставочном пространстве сыграют сцены из спектакля Валерия Фокина "Маскарад. Воспоминания будущего" по драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад" и спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 года.

Премьеры сезона

Осенью начнет репетировать Валерий Фокин - продолжается работа над спектаклем "Один восемь - восемь один". Пьеса Бориса Акунина посвящена двум крупнейшим историческим фигурам России - императорам Александру II и Александру III. "Очень важная сегодня тема, - заметил режиссер. - Пьеса, мне кажется, получилась, в ней много современных вещей, абсолютно актуальных, о которых мы все время говорим: где он, этот путь, по которому надо пойти России. Размышления, столкновение идей, много параллелей…"

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке объявил планы на новый сезон

Первой премьерой 266-го сезона на Основной сцене станет в декабре спектакль художественного руководителя Венгерского Национального театра (Будапешт) Аттилы Виднянского по роману Франца Кафки "Процесс". В репертуаре Александринского театра есть спектакль этого режиссера - "Преступление и наказание" по роману Ф.М. Достоевского (выпущен в 2016 году).

На Новой сцене в январе 2022 года состоится премьера Никиты Кобелева по пьесе Валерия Семеновского "Тварь". В основе пьесы - повесть Федора Сологуба "Мелкий бес". В апреле - премьера режиссера Хуго Эрикссена по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкевичюса "Ближний город".

Прямая речь

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

- Императорский Эрмитаж поздравляет императорский театр с юбилеем. Мы вас очень ценим, никогда не забываем, что ваш театр исторически связан с самыми замечательными спектаклями и произведениями в нашей истории, где поставили "Ревизора", "Маскарад". И вы единственный театр, в котором есть отдельная ложа Эрмитажа. Подозреваю, что Эрмитаж - единственный музей, у которого есть своя театральная ложа. А ваша люстра, которая, как известно, приехала из концертного зала Зимнего дворца! Мы не требуем ее назад, а наоборот, гордимся тем, что она висит у вас. Желаю нам совместного процветания, громадных успехов, благополучия. У нас много совместных планов - и родятся еще новые.

Аттила Виднянский, художественный руководитель Венгерского Национального театра:

- 265 лет - это очень красиво, мощно! Нашему театру 184 года, и я всегда говорю, что когда получил возможность руководить Венгерским Национальным театром, то много раз обращался к примеру Александринского театра. Как, с одной стороны, он верен традициям, а с другой - храбрый новаторский театр. Как организована работа, как проходит фестиваль - это служило и служит примером для нас. То, что мы восемь лет сотрудничаем, - это почетно для меня, и то, что осенью продолжу работу с прекрасной труппой - радость. С праздником вас!

Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова:

- Дорогие коллеги, друзья, с праздником, с юбилеем! Мы в восхищении: с одной стороны - один из старейших театров, с другой - самый живой театр, который развивается, удивляет нас зрелыми, замечательными, интересными работами. Удачи вам, и так держать!

Тем временем

Осенью 2022 года, в новом 267-м сезоне, пройдут торжественные мероприятия в честь 190-летия исторической сцены (здания) Александринского театра, которая была построена по проекту К.И. Росси в 1832 году.

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