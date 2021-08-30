Александринскому театру исполнилось 265 лет

Национальный драматический театр России (Александринский) открыл 266-й сезон.

У александринцев юбилей: 265 лет со дня учреждения по Указу императрицы Елизаветы Петровны первой русской государственной профессиональной драматической труппы, историю которой по праву наследует Национальный драматический театр России (Александринский театр).

День рождения, 30 августа, Александринский театр всегда начинает с церемонии возложения алых и белых роз на могилы императриц Елизаветы Петровны и Александры Федоровны, в чью честь названа историческая сцена театра. Ритуал проходит в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости. А затем сбор труппы - после летнего отпуска - на Основной сцене, на площади Островского.

Обстановка праздничная, торжественная. Перед входом в здание - красная дорожка, играет оркестр… Актеры входят в свой родной театр. Рассаживаются в зрительном зале, там, где обычно сидит публика. Художественный руководитель Валерий Фокин вместе с вице-губернатором Санкт‑Петербурга Борисом Пиотровским поздравляют коллектив с замечательным событием - не только для этого театра, но и для всей страны. Далее - награждения, вручение благодарственных писем от правительства Санкт-Петербурга, Министерства культуры России.

Поздравили с двумя юбилеями народную артистку России Галину Карелину: 90-летие и 65 лет служения Александринской сцене, вручили актрисе почетный знак - "Александринскую розу". Зал встал, аплодируя легенде сцены.

Фото: Владимир Постнов / Александринский театр

- Какой театр! - с восхищением окинула взглядом родные стены Галина Тимофеевна. - Храм, намоленное место, сколько поколений актеров ходили по этой сцене - они сейчас нас, наверное, слышат, видят… Моих коллег хочу поблагодарить за внимание, которое мне оказали. Доброго пути и высоких полетов.

Поздравили также коллег, которые служат в Александринском театре 50 и более лет: это корифеи сцены Николай Мартон, Семен Сытник, Ирина Лепешенкова и заместитель заведующего режиссерским управлением театра Людмила Филиппова. Заочно поздравили не присутствовавших на сборе труппы Нину Ургант, Тамару Колесникову, Аркадия Волгина.

Худрук призвал актеров бережно, внимательно относиться к своему здоровью: "Есть еще пренебрежение и ощущение, что все уже прошло, - не поддавайтесь этому. Никуда это не ушло, нам с этим жить. И благополучие театра зависит от того, насколько мы с вами здоровы. Один выпал из строя - и все полетело, вы же помните, как это было… А планов у нас много".

К слову, более 60 процентов коллектива прошли вакцинацию.

Впервые театр откроет сезон не в Петербурге, а в Пскове. 2 и 3 сентября на Вечевой площади Псковского кремля - премьера специальной, созданной для музеев-заповедников версии спектакля Валерия Фокина "Блаженная Ксения. История любви". Как известно, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина в этом году вошел в состав Национального драматического театра России на правах филиала. Спектакль даст старт программе XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове.

2 сентября прямая трансляция спектакля будет идти на сайте ГТРК "Россия-Культура" (начало в 21:00), затем телеверсия спектакля будет выпущена в эфир телеканала.

В Петербурге сезон для зрителей откроет 5 сентября спектакль Николая Рощина "Дети солнца" по пьесе Максима Горького - на Основной сцене , 8 сентября на Новой сцене - спектакль Валерия Фокина "Честная женщина" по тексту Кирилла Фокина.

Гастрольные планы

В планах нового сезона - развитие гастрольных проектов "Дни Александринского театра в субъектах РФ и за рубежом". Показы спектаклей будут сопровождаться образовательными программами, мастер-классами, творческими и деловыми встречами.

Фото: Владимир Постнов / Александринский театр

Спектакль Андрея Калинина "Товарищ Кисляков" будет показан в Москве на Биеннале театрального искусства. А весной Александринский театр отправится в столицу с большими гастролями.

В октябре спектакль "Дети солнца" приглашен в программу Международного театрального фестиваля им. Имре Мадача (MITEM), который проводится в Будапеште, на сцене Венгерского Национального театра. "Это первый наш выезд за границу за полтора года. Для нас это важно. Венгрия готова провести фестиваль, а мы будем выполнять связанные с пандемией ограничения", - подчеркнул Валерий Фокин.

На декабрь в Венгерском Национальном театре запланирована премьера спектакля главного режиссера Александринского театра Николая Рощина по роману Ф.М. Достоевского "Бесы".

Летом 2022 года Александринский театр примет участие в Программе закрытия Года литературы и искусства России в Австрии. В Вене будет представлена выставка, посвященная последнему спектаклю императорской сцены - "Маскараду" Мейерхольда, в экспозиции будут подлинные костюмы спектакля 1917 года по эскизам А.Я. Головина. В музейно-выставочном пространстве сыграют сцены из спектакля Валерия Фокина "Маскарад. Воспоминания будущего" по драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад" и спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 года.

Премьеры сезона

Осенью начнет репетировать Валерий Фокин - продолжается работа над спектаклем "Один восемь - восемь один". Пьеса Бориса Акунина посвящена двум крупнейшим историческим фигурам России - императорам Александру II и Александру III. "Очень важная сегодня тема, - заметил режиссер. - Пьеса, мне кажется, получилась, в ней много современных вещей, абсолютно актуальных, о которых мы все время говорим: где он, этот путь, по которому надо пойти России. Размышления, столкновение идей, много параллелей…"

Первой премьерой 266-го сезона на Основной сцене станет в декабре спектакль художественного руководителя Венгерского Национального театра (Будапешт) Аттилы Виднянского по роману Франца Кафки "Процесс". В репертуаре Александринского театра есть спектакль этого режиссера - "Преступление и наказание" по роману Ф.М. Достоевского (выпущен в 2016 году).

На Новой сцене в январе 2022 года состоится премьера Никиты Кобелева по пьесе Валерия Семеновского "Тварь". В основе пьесы - повесть Федора Сологуба "Мелкий бес". В апреле - премьера режиссера Хуго Эрикссена по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкевичюса "Ближний город".

Прямая речь

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

- Императорский Эрмитаж поздравляет императорский театр с юбилеем. Мы вас очень ценим, никогда не забываем, что ваш театр исторически связан с самыми замечательными спектаклями и произведениями в нашей истории, где поставили "Ревизора", "Маскарад". И вы единственный театр, в котором есть отдельная ложа Эрмитажа. Подозреваю, что Эрмитаж - единственный музей, у которого есть своя театральная ложа. А ваша люстра, которая, как известно, приехала из концертного зала Зимнего дворца! Мы не требуем ее назад, а наоборот, гордимся тем, что она висит у вас. Желаю нам совместного процветания, громадных успехов, благополучия. У нас много совместных планов - и родятся еще новые.

Аттила Виднянский, художественный руководитель Венгерского Национального театра:

- 265 лет - это очень красиво, мощно! Нашему театру 184 года, и я всегда говорю, что когда получил возможность руководить Венгерским Национальным театром, то много раз обращался к примеру Александринского театра. Как, с одной стороны, он верен традициям, а с другой - храбрый новаторский театр. Как организована работа, как проходит фестиваль - это служило и служит примером для нас. То, что мы восемь лет сотрудничаем, - это почетно для меня, и то, что осенью продолжу работу с прекрасной труппой - радость. С праздником вас!

Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова:

- Дорогие коллеги, друзья, с праздником, с юбилеем! Мы в восхищении: с одной стороны - один из старейших театров, с другой - самый живой театр, который развивается, удивляет нас зрелыми, замечательными, интересными работами. Удачи вам, и так держать!

Тем временем

Осенью 2022 года, в новом 267-м сезоне, пройдут торжественные мероприятия в честь 190-летия исторической сцены (здания) Александринского театра, которая была построена по проекту К.И. Росси в 1832 году.