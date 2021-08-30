В петербургском НИИ гриппа предупредили о рисках нового сезона

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов считает довольно вероятным развитие эпидемии гриппа в наступающем осенне-зимнем сезоне. По его мнению, единственный действенный способ противодействия заболеванию - вакцинация.

- Десятилетиями мы использовали вакцину против гриппа, десятилетиями уже показано, что вакцинация против гриппа предотвращает тяжелое течение, она предотвращает летальные исходы, - подчеркнул он. - Прежде всего, мы говорим про группы риска. Поэтому в этом сезоне нужно ответственно подойти к защите своего здоровья, привиться.

Дмитрий Лиознов также отметил, что в прошлом году и в России, и в мире количество пациентов с гриппозной инфекцией сильно сократилось. Однако не факт, что в этом году ситуация повторится.

- Мы живем уже второй год в состоянии неизвестности, непрогнозируемости. У нас достаточное число людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, увеличивается число привитых, то есть фактически прослойка людей, которые практически защищены от коронавирусной инфекции, возрастает, - считает глава научно-исследовательского института. - Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или сочетания грипп и коронавирус сохраняются.