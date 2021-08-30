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30.08.2021 05:00
Рубрика: Общество

Глава Минприроды рассказал, где заканчиваются свалки

Текст: Елена Березина
В 20 регионах вот-вот закончится емкость свалок. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Большие риски в 20 регионах - Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области - там мощности будут исчерпаны в ближайшие 2-3 года. Там, в том числе, до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена", - напомнил он.

В девяти регионах - Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь - уже дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, добавил министр.

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"Российский экологический оператор" уже составил с регионами план действий. "Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов. Надеюсь, что губернаторы к этому отнесутся трепетно, потому что если эта проблема захлестнет города, мало никому не покажется", - отметил Александр Козлов.

Полную версию интервью с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым читайте в ближайших номерах "РГ"

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