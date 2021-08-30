Младенцу сделали серьезную операцию на сердце

Калининградский мальчик Даниил Немуров появился на свет на два месяца раньше положенного срока. И, к сожалению, это не стало единственной проблемой: новорожденному поставили диагноз - болезнь Гиршпрунга. Или врожденное заболевание кишечника. Сразу же отправили в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга, где успешно прооперировали.

Малышу не было еще и месяца. Но врачи стали замечать, что у него долго сохраняется дыхательная недостаточность. Предположили, что это из-за бронхолегочной дисплазии, которая встречается у недоношенных. И в ходе компьютерной томографии выявили сосудистую аномалию, при которой ветвь легочной артерии образует сосудистое кольцо, сдавливает трахею и главные бронхи.

- Это очень редкий врожденный порок сердца, - прокомментировала детский кардиолог отделения патологии новорожденных Перинатального центра университета Александра Глазунова. - И его очень сложно выявить на ультразвуковом исследовании. Поэтому коллеги из Калининграда ничего и не заподозрили.

Операция длилась четыре часа. Группу специалистов возглавил сердечно-сосудистый хирург Виталий Суворов. Кардиохирурги провели радикальную коррекцию порока - реимплантацию левой легочной артерии в ствол. Иными словами, они разомкнули сосудистое кольцо. После операции Даниил быстро пошел на поправку. Ему скоро восемь месяцев. Недавно семья Немуровых снова была в Петербурге. Врачи осмотрели малыша: все в порядке, он развивается нормально.