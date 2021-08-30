Младенцу сделали серьезную операцию на сердце

Новости

Reuters: Системы ПВО США перехватила ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи женщины 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
В Тихом океане произошли два землетрясения 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
Университет Хопкинса: В мире число погибших из-за COVID-19 превысило 4,5 млн 03:47
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет 03:41
Вильфанд объяснил причину похолодания в европейской части России 03:26
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле 02:39
США эвакуировали всех афганских сотрудников своего посольства в Кабуле 02:03
В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи 01:30
Встреча Байдена с Зеленским перенесена из-за вывода войск США из Афганистана 00:49
Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязывания демократии 00:27
"ПСЖ" обыграл "Реймс" в первом матче Месси за парижан 00:00
Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ" 29.08.2021
Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти 29.08.2021
Дюков: ЧМ-2021 был безопасным турниром с точки зрения ковида 29.08.2021
Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу 29.08.2021
Названы пять овощей, которые могут навредить здоровью 29.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 06:06
Рубрика: Общество

Младенцу сделали серьезную операцию на сердце

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Калининградский мальчик Даниил Немуров появился на свет на два месяца раньше положенного срока. И, к сожалению, это не стало единственной проблемой: новорожденному поставили диагноз - болезнь Гиршпрунга. Или врожденное заболевание кишечника. Сразу же отправили в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга, где успешно прооперировали.

Малышу не было еще и месяца. Но врачи стали замечать, что у него долго сохраняется дыхательная недостаточность. Предположили, что это из-за бронхолегочной дисплазии, которая встречается у недоношенных. И в ходе компьютерной томографии выявили сосудистую аномалию, при которой ветвь легочной артерии образует сосудистое кольцо, сдавливает трахею и главные бронхи.

Фото: iStock
Суд помог медикам Кубани спасти тяжелобольного ребенка

- Это очень редкий врожденный порок сердца, - прокомментировала детский кардиолог отделения патологии новорожденных Перинатального центра университета Александра Глазунова. - И его очень сложно выявить на ультразвуковом исследовании. Поэтому коллеги из Калининграда ничего и не заподозрили.

Операция длилась четыре часа. Группу специалистов возглавил сердечно-сосудистый хирург Виталий Суворов. Кардиохирурги провели радикальную коррекцию порока - реимплантацию левой легочной артерии в ствол. Иными словами, они разомкнули сосудистое кольцо. После операции Даниил быстро пошел на поправку. Ему скоро восемь месяцев. Недавно семья Немуровых снова была в Петербурге. Врачи осмотрели малыша: все в порядке, он развивается нормально.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты