На двух материках прозвучит благовест в память северных конвоев

Завтра исполнится 80 лет со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш": он стал первым из арктических караванов, доставлявших в Советский Союз военную технику, продовольствие, одежду, лекарства. За четыре года было проведено 78 союзных конвоев: полторы тысячи судов под флагами 12 государств.

Памятные мероприятия, посвященные "дороге бомб" (как называют конвои историки), проходят в Санкт-Петербурге и Мурманске, а основные по традиции в столице Поморья. Этот праздник объединяет северян: практически в каждой семье архангелогородцев и северодвинцев есть родственники, участвовавшие в этой уникальной военной кампании.

Те, кто "конвоировали" иностранные суда в море, принимали и разгружали на берегу, спасали, лечили моряков всех национальностей. Северные конвои приходили в Архангельск четыре военных года, а праздничные мероприятия в столице Поморья продлятся четыре дня. 28 августа телемост "Рукопожатие через моря и океаны" объединил ветеранов северных конвоев, их детей и внуков из Архангельской области, Британии, США, Канады.

Сегодня в Архангельске встретятся представители 50 регионов России, а также США, Великобритании, Норвегии, Польши, Узбекистана: они принимают участие (как оффлайн, так и онлайн) в международной конференции "Ленд-лиз и арктические конвои". Ну а главное событие праздника - военно-морской парад - пройдет на Северной Двине 31 августа. Планируется, что в торжествах вместе с представителями зарубежных дипмиссий примут участие три ветерана арктических караванов из одиннадцати, живущих сегодня в Архангельской области. В этот же день в 18.00 в городах России, Канады, США, Британии и Исландии впервые будет звучать благовест церковных колоколов в честь братства северных конвоев, а моряки будут "бить склянки" на рындах кораблей.

К акции присоединились Морской Никольский собор в Кронштадте, церкви в Архангельске, Мурманске, Северодвинске, Рейкьявике. В Петербурге пробьют склянки на ледоколе "Красин", в Североморске - на подводной лодке К-21, в Лондоне - на крейсере "Белфаст". На территории США в честь северных конвоев будут звучать корабельные колокола на эсминце "Слейтер" в Олбани и линкоре "Техас" в Хьюстоне, а в канадском Галифаксе - на корвете "Саквилл".

Главное событие праздника - военно-морской парад - пройдет на Северной Двине 31 августа

Вместе со всеми пробьют склянки и на буксире ВМФ России "Полярный конвой". Как сказал один из участников акции, исполнительный директор корабля-музея "Слейтер" в Олбани Тим Ризутто: "Уходят из жизни моряки, немногие корабли остаются на плаву, но пусть будет вечным дух морского братства". Организовали благовест посольства России за рубежом, Российское военно-историческое общество, общественная организация "Полярный конвой".