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30.08.2021 16:15
Рубрика: Общество

Петербургские лингвисты выпустили "словарь коронавирусной эпохи"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Институт лингвистических исследований Российской Академии наук выпустил "Словарь русского языка коронавирусной эпохи". В нем около трех с половиной тысяч слов, которые появились или актуализировались в нашем лексиконе за последние полтора года.

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Для тысячи наиболее значимых, по мнению составителей, слов дано лексическое описание. Остальные приводятся без словарной обработки. Как отмечают в институте, труд отражает динамические процессы в русском языке, происходящие в период пандемии COVID-19, и будет интересен филологам, журналистам, социологам, культурологам, психологам.

"Языковая ситуация, вызванная пандемией, - редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, позволяют запечатлеть момент языкового развития в его очень концентрированной форме. Такой языковой карнавал, такой лингвистический "пир" заслужил самостоятельного, целенаправленного и обобщенного анализа", - говорится в предисловии.

Среди собранных в словаре слов есть простые и понятные даже без описания: безмасочник, самоизоляция, гипоксия, дистанционка, коронапессимист и так далее. А есть - неочевидные, требующие разъяснения. Например, "карантин-каре" - это неуклюжие стрижки, которые в условиях закрытых парикмахерских пришлось осваивать по интернету. "Твиндемия" - коктейль из коронавируса и гриппа. "Суперспредер" - тот, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает особенно большое количество людей.

Больше всего слов, конечно, на букву "к" - потому что на нее начинаются "корона", "ковид" и "карантин". Много также производных от "зум" - по названию самого популярного приложения для онлайн-мероприятий. От зум-интервью до зум-свадьбы.

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