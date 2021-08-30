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30.08.2021 12:46
Рубрика: Культура

Театр на Васильевском выпустит три новых спектакля и проведет фестиваль

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Театр на Васильевском 1 сентября открывает 33-й сезон. На Большой сцене будет показана премьерная постановка "Орфей спускается в ад" по одноименной пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса. Это и первая постановка пьесы в Петербурге, и первая режиссерская работа Александра Баргмана в этом театре. На Камерной сцене вечером можно будет посмотреть новую работу режиссера Галины Зальцман по пьесе Дарьи Слюсаренко "Семью восемь".
Сцена из спектакля "Орфей спускается в ад". Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском Сцена из спектакля "Орфей спускается в ад". Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Сцена из спектакля "Орфей спускается в ад". Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском

О творческих планах коллектива на предстоящий сезон "РГ" рассказали в пресс-службе театра.

"Балтийский дом" открыл юбилейный сезон

17 декабря на сцене Дворца искусств Ленинградской области состоится премьера спектакля "Горе от ума" А.С. Грибоедова в постановке Руслана Нанавы. В роли Фамусова выступит народный артист России, актер Александринского театра Сергей Паршин. Спектакль будет создан при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

На февраль 2022 года намечена следующая премьера - "Сосед" по одноименной пьесе Павла Пряжко. Роли в спектакле Дениса Хусниярова, главного режиссера Камерной сцены, исполнят народный артист России Юрий Ицков и актер Алексей Манцыгин.

На март запланирована премьера на Большой сцене - "Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Галины Зальцман. На главные роли приглашены народные артисты России Наталья Кутасова и Сергей Паршин.

Фото: Анатолий Бызов / Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова
Вампиловский фестиваль в Иркутске пройдет в другом формате

Во второй половине апреля пройдет III Международный театральный фестиваль "LOFT".

Будут и гастроли. Так, 2 сентября петербургский театр ждут в Лодейном Поле. В рамках фестиваля "Великолепная пятерка" на сцене театра "Апрель" будет показан спектакль Дениса Хусниярова "Петербург" по пьесе Юлии Тупикиной.

13 ноября спектакль "Идиот" по роману Ф.М. Достоевского в постановке Владимира Туманова увидят на первом фестивале "Достоевский. Омск" - на сцене омского театра "Галерка".

"Надеемся, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, постепенно будут сняты, и летом 2022 года мы сможем отправиться в уже ставшие традиционными для нашего коллектива Балканский и Прибалтийский туры", - говорят в театре.

Кстати

Театр на Васильевском по итогам сезона 2020/2021 выдвинут в четырех номинациях на соискание премии "Золотой софит".

Номинация "Лучший спектакль малой формы": "Как Зоя гусей кормила", режиссер Денис Хуснияров, "Лучшая женская роль" - Татьяна Малягина (за роль Зои), "Лучшая мужская роль" -Артем Цыпин (за роль Владимира).

Номинация "Лучший актерский ансамбль": Татьяна Башлакова, Александр Бобровский, Екатерина Зорина, Анна Королева, Александра Манцыгина, Алина Мурзагалиева, Евгения Рябова - в спектакле "Семью восемь" (режиссер Галина Зальцман).

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