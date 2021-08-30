В Петербурге после массовой драки привлекли к ответственности 18 человек

В Санкт-Петербурге после группового конфликта между выходцами из стран ближнего зарубежья, который произошел 22 августа в Красносельском районе города, 18 человек привлекли к ответственности. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, установлено, что 14 человек находились на территории нашей страны незаконно.

- С учетом обстоятельств, при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из РФ, - сообщили в главке. - До решения суда правонарушители помещены в центр содержания иностранных граждан.

Еще четыре человека после драки в стали фигурантами уголовного дела. 22-летний юноша получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии, подозреваемые в совершении этого преступления скрылись.

- На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 25 лет, а также 19-летнего неработающего жителя Петрозаводска, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Всем троим избрана мера пресечения - заключение под стражу.

По факту драки полиция возбудила уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".