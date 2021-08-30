В Карелии приступают к работе победители конкурса "Земский учитель"

Новый учебный год в карельских сельских школах начинают 17 учителей из Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского краев, республик Коми, Башкирии, Тывы, Бурятии, а также Калининградской, Оренбургской, Челябинской и Тверской областей. Все они - победители проекта "Земский учитель".

Конкурс был приличный: комиссия рассмотрела документы 61 претендента. Земские учителя будут преподавать английский язык, математику, русский язык и литературу, биологию и географию, историю и обществознание, технологию, физическую культуру и музыку. Все 17 победителей получат из бюджета по одному миллиону рублей.

- Мы с женой хотели и раньше переехать в Карелию из Ставропольского края, но опасались. Все-таки бросать нажитое и начинать все заново уже нелегко, - рассказал корреспонденту "РГ" 39-летний учитель математики, информатики и физики Алексей Шурупов. Он будет работать в средней школе N 2 города Кондопоги. - Узнал о программе, почитал документы и понял, что подхожу. Сначала решение было не в мою пользу. Огорчился. А потом претенденты передо мной отказались, и меня взяли. Очень этому рад.

Алексея Сергеевича сразу же приняли в дружный педагогический коллектив. Здесь он будет работать вместе со своей супругой - учителем математики.

Республика участвует в проекте с прошлого года. Наиболее активным был дальний Калевальский район. Туда поехали сразу пять преподавателей. Они заключили контракт с сельскими школами на пять лет.

- Администрация района заняла активную позицию в плане поиска жилья для учителей, - отметил министр образования Карелии Роман Голубев. - Одновременно улучшаем и инфраструктуру образовательных учреждений. Делаем ремонт, выделили деньги на проектирование детского сада в Калевале и комплексному зданию школы и детского сада в поселке Луусалми.

В ближайшие годы в Карелии планируют закрыть 51 вакансию в сельских школах

Как добавили в региональном минобразования, в ближайшие годы планируют закрыть 51 вакансию в сельских школах. Земских учителей ждут в 35 образовательных учреждениях, которые расположены в 15 районах. Реализуют программу поэтапно: в 2020 году привлекли 19 учителей, в 2021 году - 17. Больше всего вакансий открыто по таким предметам, как математика, английский язык, русский язык и литература.