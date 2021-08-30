В Петербурге все школьники будут учиться в первую смену. А как в других регионах?

В петербургских школах 1 сентября обучение начнется как обычно - в очном формате, причем все ребята будут учиться только в первую смену. В этого году городу удастся обойтись без второй смены. Для этого чиновники примут все необходимые меры, сообщили в ходе традиционного городского педсовета 30 августа.

За десять лет жилищный фонд города вырос в два раза, а число детей прибавилось на 320 тысяч. Из них на 200 тысяч - школьного возраста, 120 тысяч - дошкольного. И 1 сентября сядут за парты 64 тысячи первоклассников, на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Мест в школах хватает на всех - их строительство стало запаздывать, в классах началось увеличение числа учеников - часто до 40 человек.

Для решения проблемы понадобились кардинальные меры - так в городе появилась программа ускоренного строительства социальных объектов, которая помогла сократить дефицит мест.

Сегодня в Северной столице строится до десятка новых школ в год. С бассейнами, спортивными залами, компьютерными классами. Школ, где предлагают множество спортивных и творческих секций, изучение иностранных языков на выбор.

Например, один из самых проблемных районов в плане развития соцструктуры - Приморский - получил к 1 сентября три новых школы, одна из которых рассчитана аж на 1600 учащихся, хотя обычно наполняемость образовательных учреждений не превышает тысячи ребят. Всего в Петербурге первый раз откроют двери пять новых школ. Еще две были введены в эксплуатацию немного раньше. В целом город получил 6178 дополнительных школьных мест. Это позволило не только принять выросшее число первоклассников, но и уменьшить заполняемость более старших классов.

Что думают о первой смене сами родители?

- В мое советское детство я полгода отучилась во второй смене. Весь режим был сбит. А в современной реальности вторая смена означает, что ребенок будет лишен возможности посещать музыкальную школу, другие творческие кружки, - поделилась мнением петербурженка Анастасия Зорина.

- Счастье, что у нас только первая смена. Она выгодна абсолютно всем: и родителям, и детям, и учителям. Более того: она физиологически более выверена, - считает Анна Афанасьева, учитель математики школы №693.

- Только первая! Именно так мы сохраним здоровый режим для ребенка. Он просыпается утром, идет в школу, возвращается во второй половине дня. На обучение в первой половине дня настроены наши биоритмы, мозг активнее работает именно в это время, - отметила Ирина Байкова, директор школы №619.

А как у вас?

По данным департамента образования и науки Москвы в столице не более двух десятков школ, где дети еще учатся во вторую смену. Среди таких учебных учреждений - школа № 338 в поселке Коммунарка и школа "Перспектива" на территории Северного округа Москвы. Из полутора миллионов московских школьников во вторую смену ходят на уроки меньше 300 ребят. По словам заммэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, такая ситуация возникла из-за недостаточно развитой инфраструктуры в городе при активном жилищном строительстве в начале 2000-х годов.

- Большая часть школ со второй сменой находятся на территории Новой Москвы, где особенно сказывалась недоразвитость инфраструктуры. Но есть такие школы и в старых границах столицы, в районах с активной жилищной застройкой, - рассказала "РГ" Анастасия Ракова. - Мы работаем над решением этого вопроса. В ближайшие два года, я надеюсь, необходимый дефицит учебных площадей будет ликвидирован. Каждому школьнику будет доступно обучение в первую смену. И это не просто слова. В этом году город вводит в строй 25 зданий школ, в 2022-2023 годах планируется ввести еще 82 здания как за счет инвесторов, так и за счет города. С введением их в строй проблема будет ликвидирована.

Врио министра образования и науки республики Бурятия Валерий Поздняков:

- В регионе с 2019 года третью смену ликвидировали в семи школах. За счет средств федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в прошлом году были введены в эксплуатацию четыре новые школы. А в 2021-м по всем госпрограммам, включая нацпроект "Образование", запланировано открытие пяти школ, а также начато возведение еще четырех. Появление новых образовательных учреждений наконец-то позволит к 2023 году трехсменное обучение в республике ликвидировать.

Надежда Квитковская, пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края:

- Третьих смен в школах Красноярского края, к счастью, нет. Во вторую смену с 1 сентября будет учиться примерно 20 процентов учеников нашего региона. Довольно много - если учесть, что в крае более 342 тысяч школьников. Однако вторые смены в основном будут в школах краевого центра - именно здесь ситуация самая напряженная. Причины вполне объективные - город достаточно быстро растет, и за ростом населения и строительством новых жилых массивов возводить новые школ не успевают.

Вадим Дибияев, начальник городского управления образования города Махачкалы, Дагестан:

- В городе очень остро назрел вопрос о трехсменном режиме обучения в 56-й школе. Родители обеспокоены, что учащиеся 2-4-х классов переведены во вторую-третью смены, что приносит неудобства семьям. К сожалению, это вынужденная мера, связанная с тем, что в целом произошло увеличение количества учащихся. Сейчас в микрорайоне ведется строительство новой школы на 1224 места, а также планируется строительство еще одной на 400 мест. Это позволит разгрузить трехсменную школу.

Подготовили Юлия Гарднер, Дмитрий Лапин, Елена Мелихова, Ирина Огилько

Официально

В новом учебном году впервые за несколько лет школ, где детям придется учиться во вторую смену, будет меньше 15 процентов. Как сообщили "РГ" в министерстве просвещения, процент снижается планомерно, благодаря активному строительству новых школ. Так, за последние 5 лет построено 1623 школ на 690 тысяч мест. Прежде всего, это строительство в рамках нацпроекта "Образование" и по программам государственно частного партнёрства. Более того, в рамках масштабной программы строительства в стране появится более 2 тысяч новых современных школ на 1 миллион 200 тысяч мест.

Правда, еще есть в стране школы, где дети учатся и в три смены, но, это - "штучные" истории. А скоро, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, их не останется вовсе.

- К этому учебному году открыты более сотни новых школ. К 2024 году будет построено еще 1300. Тем самым, полностью ликвидируем третью смену в школах и не допустим роста второй, - заверил Кравцов.

Подготовила Мария Агранович