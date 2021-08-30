В полиции рассказали, как теряют деньги "желающие помочь следствию"

На смену псевдосотрудникам службы безопасности банков, которые под предлогом сохранности сбережений выманивали у граждан деньги с карт, пришли лжеполицейские.

Суть схемы в том, что гражданам предлагают поучаствовать в спецоперации, как в детективном сериале. Но, как сообщили в МВД Карелии, настоящие полицейские с такими просьбами к гражданам никогда не обращаются.

В частности, как отмечают в ведомстве, настоящие полицейские никогда не просят граждан по телефону помочь в раскрытии преступлений или поучаствовать в спецоперации. Если такое предложение поступает от незнакомца, то это обман.

Лжеполицейские звонят гражданам и сообщают им, что ловят опасных преступников из числа работников банка. И только человек, которому они позвонили, может помочь справиться со злоумышленниками - для этого надо снять свои деньги со счета в банке и положить на другой счет, который принадлежит мошенникам. И якобы в момент зачисления средств преступника задержат с поличным, а гражданину тут же вернут всю сумму.

Многие люди, поверив аферистам, пытаются проявить гражданскую ответственность, но в итоге лишаются своих сбережений.

В полиции подчеркивают, что никогда сотрудники правоохранительных органов не навязывают гражданам какие-то финансовые действия.

Стоит отметить, что жертвы обмана до последнего уверены: звонки поступают от настоящих полицейских - ведь на дисплеях телефонов высвечиваются номера отделов региональных органов МВД.

Карельские полицейские говорят: конечно, из отделов полиции аферисты гражданам не звонят. Мошенники используют систему подмены номеров, когда звонок фактически совершается с цифровой АТС, возможно, вообще на другом конце страны, а на экране телефона отображается номер местного отдела полиции. Единственный способ понять, с настоящего номера идет звонок или нет, - это перезвонить по отобразившемуся номеру и спросить, общались ли сотрудники только что с гражданином.

При этом в полиции отмечают, что очень часто злоумышленники советуют гражданам вбить номер телефона в поисковике. Этот способ неэффективен как раз из-за подмены номеров.