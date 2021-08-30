В России начался сезон северного сияния

В регионах России по ночам стало возможно наблюдать северное сияние. Причем, как ни странно, видно оно не только в субъектах, относящихся к Арктической зоне, но и, например, в Ленинградской и Вологодской областях.

Как сообщил "РГ" руководитель сообщества "Охотники за сиянием" Гинтарас Шлекта, все дело в закончившихся белых ночах.

Северное сияние вызывается солнечной активностью, и вспышки не зависят от времени года. Другое дело, что в белые ночи их просто не видно. Сейчас сезон белых ночей в целом завершен, однако в арктических регионах световой день пока длиннее. Для сравнения, 30 августа в Петербурге солнце зайдет за горизонт в 20.05. а в Мурманске - в 20.36. Через несколько недель расклад изменится и в Заполярье начнет темнеть раньше, чем в Петербурге.

Териберка, Мурманская область Фото: "Охотники за северным сиянием"/vk.com

Тем не менее, дыхание осени становится все более заметным и сами ночи становятся все темнее, именно поэтому сияние стало ярче видно. Однако, обращает внимание Гинтарас Шлекта, первое северное сияние в сезоне было замечено еще 7 августа наблюдателями из Ленинградской области.

В минувшие выходные сообщения об увиденном северном сиянии поступили из Архангельской области, Коми, ХМАО, ЯНАО, Карелии, Кировской и Мурманской областях. Наслаждаться удивительными рисунками на небе можно будет в среднем до середины апреля.