Выбежавшие на взлетное поле сыктывкарцы не дали приземлиться самолету

В Сыктывкаре сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства, из-за которых самолету из Сочи пришлось при посадке зайти на второй круг. Нештатная ситуация произошла из-за того, что на взлетном поле пилот заметил двоих граждан.

Как сообщили "РГ" в управлении на транспорте по СЗФО, сотрудники аэропорта тоже заметили визитеров и обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вывели с поля двух человек - 22-летнюю девушку и 40-летнего мужчину, который ранее имел конфликты с законом.

В отношении этих граждан завели административное дело по статье "Нарушение требований транспортной безопасности". Мотивы поступка задержанных пока неизвестны.