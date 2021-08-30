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30.08.2021 10:38
Рубрика: Власть

Адыгея в режиме телемоста присоединилась к форуму "Армия-2021"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В России прошел VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". На открытии форума президент России отметил, что на нем представлен современный уровень Вооруженных Сил страны, который будет определять тенденции развития армии и флота России на предстоящие годы.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В режиме телемоста Адыгея присоединилась к форуму "Армия-2021". Подключение к прямому эфиру состоялось на Центральном мемориале в городе Майкопе.

Фото: Алексей Гусев
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Перед началом мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Сергей Дегтярев возложили цветы к Вечному огню и почтили память воинов, сражавшихся за Отечество.

В церемонии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр Геннадий Митрофанов, депутат Госдумы Мурат Хасанов, члены Кабинета министров региона, руководители городской администрации, Союза ветеранов, военнослужащие и юнармейцы.

Приветствуя участников мероприятия, глава Адыгеи отметил, что форум "Армия-2021" стал уникальной площадкой для демонстрации новейших разработок российской оборонной промышленности.

"Наша страна не раз доказывала свою способность успешно справляться с внешними вызовами, демонстрировала высокую обороноспособность и военную мощь. Российские военнослужащие по праву считаются над-жной опорой государства и общества. В их рядах - и воины из Республики Адыгея", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что в Адыгее растет число молодых ребят, которые занимаются волонтерством, вступают в патриотические клубы, поисковые отряды и в ряды юнармейцев. Отмечено, что в ближайшее время в Майкопе в микрорайоне "Восход" появится военно-патриотический парк "Патриот", где будут представлены тематические музеи, выставки, экспозиции военной техники и вооружения.

Собравшихся на церемонии открытия также приветствовал начальник ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Сергей Дегтярев.

После официальной части глава республики и присутствующие ознакомились с представленными образцами военной техники и вооружения. Кроме того, участники форума смогли наблюдать в небе военно-воздушную технику, стоящую сегодня на вооружении ВВС России.

Вместе с Адыгеей к мероприятиям форума "Армия-2021" присоединились 15 субъектов ЮФО и СКФО, а также Абхазия, Армения и Южная Осетия.

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