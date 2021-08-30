Больше 22 тысяч туристов вакцинировались на Кубани в 2021 году

Жители разных регионов России, приезжающие на курорты Краснодарского края, часто проходят вакцинирование от коронавируса прямо во время отдыха. Как сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель, слова которого приводит ТАСС, с начала этого года уже больше 22 тысяч туристов получили одну или две дозы вакцины на курортах.

- По данным, которые нам представляет Минздрав Краснодарского края, за первые недели августа 500 человек вакцинированы. В целом с начала года, также по данным министерства здравоохранения, уже более 22 тысяч жителей других регионов у нас вакцинировались, с учетом того, что мы и дополнительные места развернули, где могут прививаться люди, в том числе и в крупных отелях, - отметил Александр Руппель.

Особенно активно вакцинироваться туристы начали после того, как в Краснодарском крае в гостиницы начали заселять только с сертификатом о проделанной процедуре. По данным минздрава Кубани, около 65 процентов от всех туристов, приезжающих в регион, уже имеют сертификат о вакцинации. Четверть туристов - дети, которым документ иметь не обязательно, еще 8-9 процентов имеют медотвод или уже переболели ранее. Лишь 1-2 процента гостей региона вакцинируются на месте, по прибытию на Кубань.