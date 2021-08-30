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30.08.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Больше пяти миллионов туристов посетили Сочи с начала года

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В 2021 году Сочи посетили больше пяти миллионов туристов, несмотря на пандемию коронавируса и ряд ограничительных мер. Как сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский, санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные летом, практически не сказались на притоке отдыхающих.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года. Благодарен всем работникам индустрии гостеприимства и всех городских служб за обеспечение комфортного и безопасного отдыха в Сочи, а также гостям курорта, которые с пониманием отнеслись к новым правилам заселения, призванным сохранить здоровье, - написал мэр Сочи в своем аккаунте в Telegram.

По словам Копайгородского, на территории курорта работают больше 30 пунктов вакцинации от COVID-19.

По прогнозам мэра, в 2021 году Сочи посетят в общей сумме больше 6,5 миллионов человек. Сейчас курорт готовится к зимнему сезону.

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