Больше пяти миллионов туристов посетили Сочи с начала года

В 2021 году Сочи посетили больше пяти миллионов туристов, несмотря на пандемию коронавируса и ряд ограничительных мер. Как сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский, санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные летом, практически не сказались на притоке отдыхающих.

- В июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года. Благодарен всем работникам индустрии гостеприимства и всех городских служб за обеспечение комфортного и безопасного отдыха в Сочи, а также гостям курорта, которые с пониманием отнеслись к новым правилам заселения, призванным сохранить здоровье, - написал мэр Сочи в своем аккаунте в Telegram.

По словам Копайгородского, на территории курорта работают больше 30 пунктов вакцинации от COVID-19.

По прогнозам мэра, в 2021 году Сочи посетят в общей сумме больше 6,5 миллионов человек. Сейчас курорт готовится к зимнему сезону.