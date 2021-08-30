Донские ученые нашли способ предотвратить разрушение бетона

Ростовские ученые разработали компонент для создания бетона, который значительно улучшает его прочность. Как считают авторы разработки, эта технология позволит решить проблему разрушения бетонных конструкций из-за воздействия природных факторов. Об этом "РГ" рассказали в Донском государственном техническом университете.

Как известно, со временем на бетоне появляются трещины, а разрушение материала в железобетонных конструкциях может привести даже к внезапному разрушению всего здания или сооружения. Поэтому улучшение его износостойкости имеет большое значение.

Новый материал, который предлагают использовать специалисты при изготовлении бетона, состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объему специальных волокон различного размера и состава - из стали, полипропилена и базальта. Эти "нити" делают бетон более прочным и менее подверженным деформации. Прочность строительного материала, изготовленного с использованием волокон, значительно возрастает.

Ученые также выяснили, что при производстве бетона важно соблюдать не только определенные пропорции при введении компонентов, но и порядок их добавления. Например, вводить волокна в цементную матрицу нужно перед добавлением крупного заполнителя. Имеет значение и размер волокон. В зависимости от того, что планируют строить из бетона, материалу можно придавать различные свойства.

Авторы разработки предлагают изменить и саму смесь для создания бетона, как правило, это цемент и щебень. По их мнению, лучше вместо щебня использовать керамзит, так как он обладает высокой пористостью. В итоге материал получится легче и его теплоизоляционные свойства станут лучше.