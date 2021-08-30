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30.08.2021 10:28
Рубрика: Общество

Донские ученые нашли способ предотвратить разрушение бетона

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Ростовские ученые разработали компонент для создания бетона, который значительно улучшает его прочность. Как считают авторы разработки, эта технология позволит решить проблему разрушения бетонных конструкций из-за воздействия природных факторов. Об этом "РГ" рассказали в Донском государственном техническом университете.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Как известно, со временем на бетоне появляются трещины, а разрушение материала в железобетонных конструкциях может привести даже к внезапному разрушению всего здания или сооружения. Поэтому улучшение его износостойкости имеет большое значение.

Новый материал, который предлагают использовать специалисты при изготовлении бетона, состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объему специальных волокон различного размера и состава - из стали, полипропилена и базальта. Эти "нити" делают бетон более прочным и менее подверженным деформации. Прочность строительного материала, изготовленного с использованием волокон, значительно возрастает.

Ученые также выяснили, что при производстве бетона важно соблюдать не только определенные пропорции при введении компонентов, но и порядок их добавления. Например, вводить волокна в цементную матрицу нужно перед добавлением крупного заполнителя. Имеет значение и размер волокон. В зависимости от того, что планируют строить из бетона, материалу можно придавать различные свойства.

Авторы разработки предлагают изменить и саму смесь для создания бетона, как правило, это цемент и щебень. По их мнению, лучше вместо щебня использовать керамзит, так как он обладает высокой пористостью. В итоге материал получится легче и его теплоизоляционные свойства станут лучше.

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