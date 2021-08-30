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30.08.2021 23:13
Рубрика: Экономика

Две тысячи семей в Краснодаре не могут въехать в дома из-за отсутствия тепла

Текст: Михаил Костылев (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Кубань считают проблемным регионом по количеству долгостроев, но чиновники продолжают плодить обманутых дольщиков. Более двух тысяч семей в микрорайоне Гидростроителей не могут въехать в уже построенные дома, потому что предназначенное им тепло исчезло. Власти решить вопрос не в силах, а правоохранители... потеряли материалы проверки.

Судя по документам, изначально выделенные тепловые мощности были "пущены налево" руководством теплоснабжающей организации ООО "ТехноГарант". Это же подтверждают в администрации города. Дошло до того, что "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" повторно выделила мощности для этих домов, но тепло до адресатов в микрорайоне Гидростроителей снова не дошло - выделенное после многочисленных совещаний в администрации тепло компания направила на посторонние объекты. Действия директора ООО "ТехноГарант" Олега Рекуна проверяет краевой ОБЭП.

Ситуация близка к абсурду: прокуратура города на днях сообщила, что местонахождение материалов проверки о действиях директора ООО "ТехноГарант" не установлено. Значит, их просто потеряли?

Как пишут СМИ, администрация Краснодара не слишком-то обеспокоена: людям предложено ждать, пока застройщики второй раз не построят за свой счет новую теплосеть от другой котельной. Дольщики уже обращались к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому.

Но проблема так и не решена, виновник к ответственности не привлечен. Как сообщает пресса, городские власти отчитываются губернатору о том, что вопрос уже решен. В то время как сами изобретают "альтернативные способы" обеспечения домов теплом. Не уводят ли они таким способом нарушителя от ответственности?

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