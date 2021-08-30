Климатолог спрогнозировал крымскую погоду в "бархатный" сезон

В Крыму "бархатный" сезон начнется в первых числах сентября и продлится до октября. При этом температура морской воды весь первый осенний месяц будет комфортной для купания. Об этом рассказал климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

Ученый сделал прогноз, опираясь на многолетние данные и с учетом очевидных признаков глобального потепления.

- Средняя температура воздуха днем будет плюс 24-27 градусов, ночью - плюс 17-18 градусов, - сказал Рябов. - Морская вода будет держаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах плюс 22-24 градусов.

Заглядывая вперед, Владимир Рядов предрек завершение купального сезона в конце сентября. При этом предстоящая осень обещает быть сухой и теплой.

- Существенных осадков не предвидится, - считает климатолог. - Конечно, будут небольшие дожди, но не такие интенсивные, как минувшим летом. Чрезвычайной ситуации они не создадут, и вообще количество осадков осенью будет меньше нормы.

Как отмечает специалист, такая осенняя погода протянется с постепенным понижением температуры практически до конца года.

В свою очередь, Крымский гидрометцентр уточняет, что уже второго сентября на полуостров придет осенняя погода - начнутся дожди, а температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.