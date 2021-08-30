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30.08.2021 12:07
Рубрика: Общество

Климатолог спрогнозировал крымскую погоду в "бархатный" сезон

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму "бархатный" сезон начнется в первых числах сентября и продлится до октября. При этом температура морской воды весь первый осенний месяц будет комфортной для купания. Об этом рассказал климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

Фото: Олег Широков/ РГ
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Ученый сделал прогноз, опираясь на многолетние данные и с учетом очевидных признаков глобального потепления.

- Средняя температура воздуха днем будет плюс 24-27 градусов, ночью - плюс 17-18 градусов, - сказал Рябов. - Морская вода будет держаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах плюс 22-24 градусов.

Заглядывая вперед, Владимир Рядов предрек завершение купального сезона в конце сентября. При этом предстоящая осень обещает быть сухой и теплой.

- Существенных осадков не предвидится, - считает климатолог. - Конечно, будут небольшие дожди, но не такие интенсивные, как минувшим летом. Чрезвычайной ситуации они не создадут, и вообще количество осадков осенью будет меньше нормы.

Как отмечает специалист, такая осенняя погода протянется с постепенным понижением температуры практически до конца года.

В свою очередь, Крымский гидрометцентр уточняет, что уже второго сентября на полуостров придет осенняя погода - начнутся дожди, а температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.

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