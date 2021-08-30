Лавров: Сохранить историю Волгоградской области важно для будущего РФ

Проводимая в Волгоградской области работа по сохранению исторической памяти важна для будущего внешней политики России. Об этом заявил Сергей Лавров во время посещения Мамаева кургана, сообщает ТАСС.

По словам министра иностранных дел РФ, то, что делается в регионе в целях сохранения и укрепления этой памяти, имеет огромное значение для нашей страны.

- В том числе, не в последнюю очередь для нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, - отметил Лавров.

Как подчеркнул министр, поэтому так важно, чтобы такие места, как Мамаев курган, посещали молодые люди из-за рубежа.