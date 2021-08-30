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30.08.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

На Дону противники 5G едва не засыпали землей археологов

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области в полицию обратились археологи, которых местные жители приняли за рабочих, роющих яму для установки вышки 5G, и попытались засыпать землей. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

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История произошла в Азове, где проводились раскопки на территории объекта культурного наследия федерального значения. Работы были согласованы с Минкультуры РФ.

К археологам подошли несколько мужчин с лопатами, которые начала засыпать шурф с находящимися в нем людьми. В результате работы пришлось приостановить, а пострадавшие написали заявление в полицию.

Как стало известно, таким образом хулиганы решили не допустить установку вышки 5G, которую на самом деле никто в этом месте и не собирался устанавливать. Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека.

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