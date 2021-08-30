Проектный форум "СЕЛИАС-2021" юга России прошел при поддержке "Ростелекома"

"Ростелеком" выступил генеральным партнером молодежного проектного форума юга России "СЕЛИАС-2021", который состоялся в Астрахани. Компания обеспечила площадки мероприятия беспроводным доступом в интернет, а также поддержала образовательную программу и построила лаундж-зону для участников на территории места проведения форума.

Все четыре дня на площадке "СЕЛИАСА", в отеле AZIMUT и в здании Центра по развитию зимних видов спорта на центральной набережной города, работали зоны Wi-Fi и скоростной интернет для организаторов и участников. С этой целью сотрудники "Ростелекома" развернули два канала с пропускной способностью до 300 Мбит/с и установили точки доступа Wi-Fi. Цифровая связь позволила расширить границы форума - с площадок велась прямая трансляция образовательной программы, к которой подключались участники и спикеры из разных регионов России и других стран. За время проведения форума "СЕЛИАС" по сети "Ростелекома" было передано около 1,5 ТБ информации.

"Мы уже шестой раз поддерживаем форум "СЕЛИАС". Мероприятию такого масштаба и значимости необходима телекоммуникационная поддержка, которую наша компания может обеспечить благодаря большому опыту партнерства в федеральных и международных событиях, а также крупнейшей в стране оптической инфраструктуре. С помощью современных технологий круг участников и спикеров форума существенно вырос за счет онлайн-подключений. Также в этом году наше сотрудничество расширилось, мы были рады поделиться экспертным мнением и принять участие в создании комфортного пространства для гостей и участников мероприятия", - отметил Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

Молодежный проектный форум Южного федерального округа "СЕЛИАС-2021" проходит в Астраханской области с 2008 года. В этом году его участниками стали 450 молодых людей из 35 регионов России, в числе которых волонтеры, руководители общественных организаций, архитекторы, урбанисты, артисты разнообразных жанров и политики. Основное условие участия - наличие собственного проекта. В рамках форума "Ростелеком" поддержал автора проекта "Межрегиональная IT-конференция" астраханца Армана Шахназаряна сертификатом на право получения спонсорской помощи. Кроме того, на конференции форума "Городские пространства" эксперт "Ростелекома" Алексей Дубоносов провел воркшоп по вовлечению населения в процессы цифровизации городов юга. Самые активные участники форума получили подарки от национального цифрового провайдера.

"Я выражаю благодарность "Ростелекому" за оказанную поддержку одного из главных мероприятий для молодежи юга России. Интернет дал возможность организаторам, прессе и участникам работать в комфортных условиях. Уверен, что наше сотрудничество с цифровым лидером будет продолжаться", - отметил Виктор Нуртазин, директор молодежного проектного форума Южного федерального округа "СЕЛИАС-2021".

На форуме также работала лаундж-зона с интерактивом "Неоновый тоннель" от "Ростелекома", которая стала местом притяжения всех участников.

Поддержка культурных и образовательных мероприятий является важной частью социальной политики "Ростелекома". Компания видит свою миссию в развитии разносторонних компетенций у подрастающего поколения для будущего цифровой экономики России. С этой целью национальный цифровой провайдер поддерживает детские технопарки "Кванториумы", сотрудничает с ведущими вузами по целому ряду образовательных проектов, проводит лекции, мастер-классы и конференции для разных категорий граждан.