В Астрахани запустили движение по закрытому больше двух лет мосту

По Милицейскому мосту Астрахани, ремонт которого затянулся больше, чем на два года из-за недобросовестного подрядчика, открыли движение. Пока объект работает по временной схеме: по одной полосе в обе стороны. К концу осени мост планируют полностью ввести в эксплуатацию.

- Этого события ждали многие. Завершен основной этап капитального ремонта Милицейского моста. За все время службы его ни разу серьезно не ремонтировали, движение стало небезопасным. Поэтому было принято решение о полной реконструкции, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, посетив объект.

По словам главы региона, открытие движения по мосту существенно разгрузит автомобильный трафик в сторону Зацаревья и сократит время поездки, астраханцы вернутся к привычному и удобному маршруту.

Открытие моста в преддверии нового учебного года - настоящий подарок для многих семей. Милицейский мост - одна из главных транспортных артерий Астрахани, сооружение построили больше 60 лет назад. Мост начали капитально ремонтировать в мае 2019 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сначала здесь ограничили движение, а потом мост полностью закрыли для машин и пешеходов. Весь транспорт направили по временным маршрутам, что вызывало автомобильные заторы, особенно в часы пик. Между тем, подрядчик постоянно затягивал сроки выполнения работ, время сдачи объекта в эксплуатацию менялось.

Власти региона расторгли контракт с недобросовестным строителем и выбрали нового. По контракту он должен сдать мост в середине ноября.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на сегодняшний день работы на мосту и на подходах к нему выполнены более чем на 70%. На второй половине моста осталось установить барьерное ограждение, водоотвод, шумозащитные экраны, уложить верхний слой асфальта, покрасить фасадные части балок. Работы идут круглосуточно, в ремонте задействовано 48 строителей и шесть единиц техники.

По мнению губернатора Игоря Бабушкина, который лично контролирует ход работ, можно с уверенностью говорить, что до конца осени этот важный и нужный для людей объект будет введен полностью.