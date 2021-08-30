В Краснодаре из-за серии аварий без света остались 6,5 тыс человек

В понедельник вечером в двух округах столицы края - Прикубанском и Карасунском - зафиксированы сразу четыре аварийных отключений электроэнергии. Как сообщается в Instagram Единой диспетчерской службы Краснодара, на данный момент без света остаются 6,5 местных жителей.

В половине седьмого вечера, по данным городской Единой диспетчерской службы, электричество было отключено в жилых домах на улицах архитектора Петина, Атарбекова, Ковалева, Совхозной, Казбекской, Тургенева и Яна Полуяна (Прикубанский округ) и Игнатова, Невкипелова, Гидростроителей, Благоева и Мачуги (Карасунский округ).

При этом количество попавших в зону аварийного отключения домов не называется. Эта цифра может быть весьма значительной, ведь, к примеру, в Прикубанском округе немало частных одноэтажных строений.

Как выяснилось, причиной происшествия стало повреждение на линии электропередачи: сейчас не работают 24 трансформаторные подстанции.

Сообщается, что ремон оборудования ведет бригада специалистов компании "НЭСК-Электросети". Возобновить подачу электроэнергии в дома краснодарцев планируется в течение ближайших 4-5 часов.