В Ростовской области нашли останки 20 детей, убитых фашистами

В Ростовской области в карьере Сальского кирпичного завода обнаружены останки 20 детей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" сообщили в объединении "Миус-фронт".

По данным поисковиков, возраст погибших детей - от года до десяти лет. Предположительно, большинство из них скончались от ударов по голове сапогом или кулаком. На костях видны следы избиений.

Известно, что на кирпичном заводе в Сальске во время фашистской оккупации располагался концентрационный лагерь. С 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года нацисты совершали там массовые убийства местных жителей.

Возбуждено уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Раскопки в карьере продолжаются.