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30.08.2021 11:00
Рубрика: Общество

На Ямале лучшие педагоги получат статус экспертов и доплату

Текст: Елена Мационг
Статус экспертов присвоят самым знающим, опытным и креативным учителям Ямала.

- По аналогии со сферой здравоохранения, педагога-эксперта можно сравнить с внештатным врачом при министерстве, который лучше других разбирается в своей области и готов оперативно помочь коллегам в решении какой-то сложной профессиональной задачи, преподавании предмета и т. д., - рассказала директор регионального института развития образования Татьяна Рогозина.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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За работу таким учителям будут доплачивать из регионального бюджета. Ежемесячно эксперту федерального уровня полагается 50 тысяч рублей, регионального - 25 тысяч. Причем новый учреждаемый статус - далеко не награда за выслугу лет, возраст тут ни при чем. Экспертами будут выбирать педагогов, чьи ученики добиваются самых высоких результатов, тех, кто сам побеждает в профессиональных конкурсах, реализует передовые инновационные проекты и, безусловно, уважаем в среде коллег и воспитанников. При этом статус - не пожизненная награда, он назначается всего на год, потом его снова нужно подтвердить в ходе конкурсного отбора.

В общей сложности на Ямале планируют выбрать 57 педагогов-экспертов.

Главная цель введения нового статуса - не только повысить авторитет учителя и дать ему возможность зарабатывать, но и развивать систему образования в регионе. Оперативно решать проблемы, возникающие в педагогической сфере. И в конечном итоге сделать так, чтобы дети на Ямале получали качественное, конкурентное образование.

Кроме того, это одна из мер, которые позволят закрепить учителей в арктическом регионе с суровыми условиями жизни и работы: на Ямале температура может опускаться ниже 50 градусов, здесь стоит полярная ночь зимой и полярный день летом.

Между тем

Педагогам, которые подготовили победителей Всероссийских олимпиад, на Ямале вручают премию в 300 тысяч рублей. Столько же получают и их воспитанники-победители. Призерам-ученикам и подготовившим их педагогам дают по 150 тысяч рублей. Награда предусмотрена и для победителей состязаний на региональном уровне: 30 тысяч за золото, и 15 - за серебро и бронзу. Столько же получат и их учителя.

На Ямале введен целый ряд льгот и бонусов для педагогов. Так, молодым учителям без стажа платят 100 тысяч рублей единовременно и по восемь тысяч рублей каждый месяц в течение первых трех лет работы. Кроме того, действует специальная жилищная программа, по ней бюджетники могут получить 40 процентов от стоимости квартиры.

Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы
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