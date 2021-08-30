В контактном зоопарке в Екатеринбурге девочку укусила змея

Следственный комитет Свердловской области заинтересовался обстоятельствами несчастного случая в контактном зоопарке в Екатеринбурге. Там одну из маленьких посетительниц учреждения укусила змея.

В соцсетях есть видео, запечатлевшее этот момент: на шею девочке посадили пресмыкающееся, она стоит спокойно, но змея неожиданно кусает ребенка в щеку.

Правоохранительные органы проверят зоопарк на предмет оказания небезопасных для здоровья и жизни услуг (статья 238 УК РФ). Как уточнил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга, опрашиваются очевидцы происшествия, руководство и персонал учреждения. Также выясняется, какой вред змея нанесла девочке.