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Рубрика: В мире

Рио-де-Жанейро вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

С сентября в столице бразильского карнавала начнут действовать ограничения для тех, кто отказывается прививаться от SARS-CoV-2. Подтверждение вакцинации потребуется и для посещения всемирно известных достопримечательностей Рио. Однако для привитых иностранных туристов это не станет помехой.

Фото: Григорий Зименков/ТАСС
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"Не переставайте вакцинироваться. Мы будем создавать трудности для тех, кто не хочет прививаться, начиная с доступа к программам социальной поддержки, сферой здравоохранения, отдыха и в некоторых случаях даже работой. Очень важно, чтобы люди вакцинировались", - заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

Ограничения коснутся посетителей фитнес-центров, бассейнов, тренировочных центров, стадионов, театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, ярмарок и даже музеев и туристических достопримечательностей. А вот бары и рестораны новые ограничения пока не затронут.

Сертификат о вакцинации нужен будет и тем, кому потребуется плановая операция в муниципальных больницах, конечно, если у пациента нет медицинского отвода.

Подтвердить факт вакцинации можно будет через приложение ConecteSUS или предоставив бумажный сертификат. Пускать в места, подпадающие под ограничения, будут даже тех, кто сделал первую прививку, но только если человек относится к возрастной группе, чья очередь на второй укол еще не подоспела.

В мэрии Рио-де-Жанейро "РГ" разъяснили, что ограничения не коснутся иностранных туристов, если на руках у них будет сертификат о прохождении полного курса вакцинации, выданный на родине.

Решение о введении новых ограничительных мер в Рио было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В первую очередь это связывают с тем обстоятельством, что город стал эпицентром распространения штамма "дельта" в Бразилии. Сегодня здесь на него приходится более половины новых случаев заражения. В среднем ежесуточно в Рио-де-Жанейро выявляют около 2 900 новых случаев COVID-19, а около 120 человек становятся жертвами осложнений, вызванных коронавирусом.

Смертность от вируса помогает сдерживать кампания по вакцинации населения. Из 6,7 миллиона жителей города первую дозу получили более 72 процентов. А вот со второй прививкой дела обстоят несколько хуже. Ее получили менее 35 процентов. Именно это обстоятельство и подтолкнуло городские власти принять меры, которые бы напомнили горожанам о необходимости полностью завершить курс вакцинации.

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