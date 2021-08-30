Росгвардейцы спасли летом 29 детей

Для росгвардейцев прошедшие летние каникулы выдались особенно горячими. В частности, много раз пришлось приходить на помощь попавшим в беду детям. Росгвардейцами были спасены 29 детей.

В пресс-службе Россгвардии сообщили, что чаще всего сотрудникам и военнослужащим ведомства приходилось искать потерявшихся детей в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Впрочем, не только там. Так, для поиска подростков, пропавших в Уральской тайге и в горах Сочи, росгвардейцы применяли альпинистское снаряжение и даже беспилотный летательный аппарат.

Росгвардейцы выносили детей и их родителей из пожара, как это было в Алтайском крае, в Тульской области и на Кузбассе. А в Крыму и Калининграде они спасли маленьких туристов на воде. В Саратовской области патруль вневедомственной охраны чудом уберег ребенка от падения из окна многоэтажки.

В Алтайском крае росгвардейцы оперативно эвакуировали детей и не дали сгореть детскому дому. А в Москве - разыскали троих мальчиков, которые во время дневной прогулки из озорства убежали из детского сада.

За помощью к сотрудникам Росгвардии часто обращаются родители, чьи дети теряются на улицах, в парках и торговых центрах. За это лето росгвардейцы вернули родителям 18 маленьких "потеряшек".

Всего в этом году сотрудники и военнослужащие Росгвардии более 80 раз приходили на помощь детям, оказавшимся в беде. За что и дети, и их родители очень благодарны росгвардейцам.