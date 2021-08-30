Роскомнадзор заблокировал сайт Readovka

Сайт издания Readovka внесен в реестр запрещенной информации, сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в Роскомнадзоре, сайт readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления суда о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил срок законного ограничения доступа.

По данным СМИ, блокировка стала следствием разбирательства по иску о недостоверной информации. Редакция сначала отказывалась ее удалить, а потом все же поставила вместо спорного материала опровержение. Но это не повлияло на принятые судом обеспечительные меры.

В начале июля руководство сайта Readovka заблокировало его, не дожидаясь внесения в реестр запрещенных, а также выразило желание добиваться отмены блокировки.