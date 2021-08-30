Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Обилие осадков и теплая погода на большей территории России может привести к увеличению численности комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре.

"Заражения человека происходит при укусе крововососущих комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках", - отметили в ведомстве.

Для того, чтобы сократить риск заражения вирусом, эксперты рекомендовали носить во время отдыха на природе защитную одежду, использовать репелленты, защищать жилище от проникновения комаров, а также не допускать скопления воды в контейнерах на дачных участках.

Лихорадка Западного Нила является трансмиссивным заболеванием и передается через укусы комаров и клещей, как и малярия, туляремия. Заболевание опасно тем, что в 10 процентах случаев может привести к смертельному исходу, хотя может проходить и бессимптомно.