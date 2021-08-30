Россияне наращивают объем операций через электронные кошельки

Сумма операций, которые россияне совершают с помощью электронных кошельков, будет ежегодно увеличиваться на 48% и к 2025 году составит около $75 млрд. Об этом говорится в исследовании американского платежного сервиса Boku (есть у "Российской газеты"). По словам экспертов, несмотря на все удобство и доступность цифровых кошельков, они несут риски для граждан.

Несмотря на удобство, электронные кошельки несут и риски кибербезопасности, нет по ним и страховки. Фото: iStock

Электронный кошелек - это приложение, в котором пользователь регистрируется и проводит финансовые операции со своими средствами: оплачивает покупки, штрафы и налоги, переводит деньги другим пользователям, пополняет кошелек и выводит деньги, когда ему это удобно. Крупнейшими электронными кошельками в России являются WebMoney, ЮMoney (ранее - "Яндекс-деньги"), QIWI и PayPal.

По данным Boku, в 2020 году россияне совершили через электронные кошельки 774 млн операций на $13,2 млрд. По прогнозам компании, в 2025 году показатели составят 5,1 трлн и $75,4 млрд соответственно.

В исследовании говорится, что чаще всего граждане используют кошельки для того, чтобы скопить определенную сумму денег (74% операций). В топ категорий применения входит также совершение покупок (69%), пополнение телефона (71%), денежные переводы (67%) и оплата счетов (58%). 66% россиян пользуются электронными кошельками более двух лет.

По словам официальных представителей ЮMoney, электронные кошельки сегодня занимают третье место по популярности после банковских карт и Pay-сервисов.

"Число онлайн-переводов за год с использованием электронных кошельков выросло на 50%, число отправителей - на 9%, - отметили в пресс-службе ЮMoney. - Кошельки уже давно показали себя как надежный способ оплаты и переводов, а из-за пандемии пользователи стали активнее их использовать для помощи близким и друзьям".

Компании, подобно банкам, строят экосистемы.

"Сегодня WebMoney - это не только электронный кошелек. В приложениях WebMoney есть интерфейс для выдачи займов, встроенный мессенджер. Всего в системе порядка полусотни сервисов: платформа для сбора средств и коллективных закупок, сервис для стримеров, файловое хранилище и многое другое", - рассказали в пресс-службе WebMoney.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков cчитает, что развитие дополнительных сервисов, которые бесплатны или условно бесплатны, поддержит интерес к ним со стороны существующих клиентов. Тем не менее граждане будут обращать внимание на комиссии при выводе средств с кошелька (в среднем 3% от суммы. - "РГ".) и отсутствие страхования средств, указал Станислав Волков.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев указал на риски получения несанкционированного доступа злоумышленниками и утечки персональных данных.