Российская неделя ГЧП пройдет в Москве с 28 сентября по 1 октября

С 28 сентября по 1 октября в Москве состоится VIII Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП". Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ.

Программа мероприятия традиционно построена вокруг наиболее актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру. Значительная часть повестки будет посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере - здравоохранении, образовании, туризме и спорте. Особое внимание планируется уделить программе по софинансированию строительства школ в регионах, реализуемой Минпросвещения России совместно с ВЭБ.РФ и Сбером, в рамках которой в регионах до 2024 года должно быть создано свыше 647 тысяч новых школьных мест. Также в повестке - развитие транспортной инфраструктуры, реализация проектов в сфере энергетики, ЖКХ и экологии. Сразу серия мероприятий будет сосредоточена вокруг темы устойчивости инфраструктурных проектов и применения принципов ESG при их реализации. С участием Минфина России планируется обсудить подходы к учету и мониторингу условных обязательств в проектах ГЧП. Также планируется обсудить применение инфраструктурных облигаций и другие механизмы, разработанные правительством для поддержки проектов. Не останется без внимания правовое регулирование и последние законодательные тренды. Кроме того, на конгрессе поднимут вопросы участия малого и среднего бизнеса в проектах ГЧП.

В этом году на Российской неделе ГЧП состоится вручение Национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". По результатам 2020 года будут определены лауреаты в 14 номинациях - это как лучшие проекты ГЧП в различных отраслях инфраструктуры, так и участники рынка ГЧП, достигшие наивысших результатов по итогам 2020 года.

Российская неделя ГЧП - крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Более 70 субъектов РФ ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. В прошлом году конгресс посетили около 1000 человек, в их числе представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Онлайн-трансляцию мероприятий, которая велась на платформе "РОСИНФРА", посмотрели более 5000 человек.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте p3week.ru.