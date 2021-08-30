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С новыми правилами WhatsApp можно не соглашаться. Он все равно будет работать

Текст:   Антон Благовещенский
30.08.2021,  
14:16
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователей WhatsApp, по всей видимости, не будут принуждать к согласию с новыми правилами, вступившими в силу в мае текущего года.

Новые условия использования вызвали критику и протесты со стороны общественности. Многим не понравилось, что WhatsApp намеревается собирать о пользователях больше информации, чем раньше - для демонстрации более релевантной рекламы.

Названа еще одна настройка WhatsApp, которую нужно отключить

После критики WhatsApp сдвинул сроки вступления новых правил в силу, однако пользователи все равно должны были согласиться с ними - или лишиться части привычных функций. Одновременно разработчики планировали вести "разъяснительную работу", чтобы убедить пользователей принять правила.

Однако, по новым сведениям, ограничений привычной функциональности не будет - пользователи смогут переписываться и созваниваться с друзьями и знакомыми, участвовать в группах и так далее. Однако они не смогут пользоваться бизнес-возможностями WhatsApp, включая переписку с бизнес-аккаунтами, пишет Phone Arena. Для этого придется принять новые правила.

Бизнес-аккаунты используют интернет-магазины, службы доставки и другие коммерческие предприятия для общения с покупателями товаров и заказчиками услуг.

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