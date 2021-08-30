Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 30 августа по 5 сентября

Начинается новый телесезон, и, как обычно, телеканалы заявляют премьеры. А у онлайн-кинотеатров сезон - круглый год, только успевай удерживать зрителя.

Первый канал сразу выложил к началу сезона "туза" - реалити-шоу "Вызов. Первые в космосе" (с 5 сентября в 22:00). О нем "РГ" писала уже неоднократно. ТНТ удивляет "Новыми танцами", "Россия 1" выдает свежую порцию сериалов-мелодрам, НТВ запускает не только юбилейный сезон "Ты супер!", но и вернувшийся в Россию "Фактор страха". "Россия-Культура" - представляет новый выпуск шоу "Большие и маленькие", а еще - китайский сериал - дораму. Зрители, а точнее зрительницы, будут буквально разрываться между ней и новым турецким сериалом "Любовь Мерьем" на канале Dомашний. Что еще? Подробности в нашем гиде по премьерам недели. Выбирайте на свой вкус.

1. Фильмы и программы к 80-летию писателя Сергея Довлатова. На Первом канале - художественный фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" Эфир - 3 сентября в 00:20. Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова (Милан Марич) в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Документальный фильм Романа Либерова "Написано Сергеем Довлатовым" - на Первом канале 2 сентября в 23:45. Это анимадок, рассказывающий о жизни и творчестве Сергея Довлатова от первого лица. Фильм снимался в Петербурге, Республике Коми, Таллине, Пушкинских горах и Нью-Йорке. Рассказ писателя "комментирует" его вдова - Елена Довлатова. Текст читает Сергей Пускепалис. Оригинальная музыка группы Billy's Band.

2. Фильмы и программы к 70-летию Алексея Учителя. Новый документальный фильм "Учитель как призвание" - на Первом канале 30 августа в 23:45. Автор, режиссер и продюсер - Сергей Шолохов. "Матильда", "Край", "Прогулка", "Дневник его жены", "Космос как предчувствие"… В большой кинематограф Алексей Учитель пришел из документалистики, и не случайно. Его отец - известный советский оператор и режиссер Ефим Учитель снял более 50 документальных работ, прошел Великую Отечественную фронтовым оператором. В документальном фильме об Алексее Учителе рассказывают Данила Козловский, Владимир Машков, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Евгений Миронов, Валерий Тодоровский и другие. В эфире телеканала "Россия-Культура" к дате - программа "Линия жизни" (4 сентября, 19:40) и художественный фильм "Прогулка" (4 сентября, 20:30).

3. Фильмы и программы к 95 -летию со дня рождения Евгения Леонова. Дата отмечается 2 сентября. Телеканал "Россия-Культура" подготовил к ней показ четырехсерийного художественного фильма "Большая перемена" (30 августа - 2 сентября в 11:30, повторы в 21:10) и программу "Острова" (2 сентября, 20:30). Комедия Алексея Коренева "Большая перемена" снята по повести Георгия Садовникова "Иду к людям". А в программе "Острова" о Леонове говорят Александр Лазарев, Инна Чурикова, Александр Збруев, Марк Захаров, Вячеслав Тихонов и Николай Караченцов.

4. Прямая трансляция церемонии закрытия международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с Красной площади. На "ТВ Центре" 5 сентября в 20:00. Сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты - все это делает фестиваль одним из самых ярких событий года в Москве. В этом году вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн станет специальным гостем фестиваля. Участники фестиваля - военные оркестры России, Австрии, Беларуси, Габона, Греции, Катара, Мексики.

5. Российская версия мирового хита "Фактор страха". НТВ, 4 сентября в 18:00. Всемирно известный формат Fear Factor возвращается в нашу страну. В каждом выпуске участникам страшно интересного шоу, среди которых популярные певцы, актеры, ведущие, спортсмены, блогеры, предстоит взглянуть в глаза своим страхам и выполнить ряд сложных заданий, связанных с огнем, водой и высотой, а также побороть различные зоофобии. Ведущий - Анатолий Цой.

Фото: НТВ

6. Юбилейный сезон "Ты супер!". НТВ, 5 сентября в 20:10. Традиционно в проекте примут участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях, и впервые с момента запуска проекта - дети из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. В этом сезоне участников будет 51: это ребята из 27 регионов России, а также Беларуси, Молдавии и Узбекистана. Поддерживать и судить будет жюри в лице народного артиста России Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, актера, режиссера и музыканта Алексея Воробьева и поэта, композитора и певицы Ирины Дубцовой. Ведущими проекта традиционно будут Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Фото: НТВ

7. Новый сезон программы "Большие и маленькие". "Россия - Культура", 4 сентября в 15:30 (повтор 5 сентября в 08:00). Первая программа в номинации "Балет". В ней примут участие студенты хореографических колледжей и училищ. В этом году получено вдвое больше заявок на участие, поэтому и программ в третьем сезоне будет больше. Зрители увидят 8 выпусков: по три в номинациях "Балет" и "Народный танец" и две, посвященные современной хореографии. В проекте по-прежнему участвуют юные танцовщики до 18 лет из разных регионов страны. Ведущая - прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского театра Ла Скала, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ Светлана Захарова. Первые 2 сезона в конкурсе принимали участие только любительские детско-юношеские коллективы. Но проект развивается, и в этом году поступило большое количество заявок от хореографических колледжей и училищ - и, конечно, они не остались без внимания.

Фото: "Россия - К"

8. Китайский сериал "Симфонический роман". На канале "Россия-Культура" 5 сентября в 20:10. Дорамы - так, традиционно, называют сериалы азиатского производства. Эта основана на японских комиксах Томоко Ниномийя "Нодамэ Кантабиле". По этой необыкновенно популярной манге было экранизировано как минимум три аниме-сериала. В 2020 году Китай представил премьеру своей игровой версии - 46-серийную романтическую драму. Режиссер - Лю Чуньчиэ, создавший более двух десятков популярных в Китае фильмов. "Симфонический роман" - это история о классической музыке. В основе сюжета становление и профессиональный рост молодых музыкантов - студентов консерватории и личные отношения между ними.

9. Сериал-мелодрама "Перекати-поле". На "России 1" с 30 августа в 21:20. Главная героиня Маша Изимова (Ксения Гусева) мечтает стать врачом и выйти замуж. Но, провалив в очередной раз экзамены, идет работать медсестрой, а ее жених Володя (Константин Белошапка) делает предложение Ирэн (Арина Постникова) - дочери состоятельного бизнесмена Анатолия Воскобойникова (Сергей Горобченко). Машу не утешает даже то, что ей признается в любви брат Володи Алексей (Илья Ильиных)...

Фото: Телеканал "Россия"

10. На НТВ - новые сезоны двух популярных сериалов. Первый - "Пес" - с 30 августа, в 21:15. Макс Максимов и его верный друг Пес начинают новые расследования: в новых сериях им предстоит узнать, что стало причиной смерти гадалки, какое отношение имеют бабочки к загадочной гибели женщины, как и почему частная охрана из профессионалов высокого уровня не смогла остановить убийцу своего хозяина, богатого бизнесмена, и что на самом деле стало причиной смерти реставратора, который умер, коснувшись свежей краски на полотне картины. Тем временем Пес начнет проявлять чудеса телепатии... В главной роли Никита Панфилов. Продолжение боевика "Шугалей 3" в эфире со 2 сентября в 23:50. После долгого плена в ливийской тюрьме "Митига" Максим Шугалей и Самер Суэйфан возвращаются в Россию. Несколько месяцев спустя на Шугалея выходит бывший управляющий банка в Триполи Фарид и предлагает встретиться в Египте...

Кадр из сериала "Пес" Фото: НТВ

11. Турецкий сериал "Любовь Мерьем". Dомашний, с 4 сентября в 19:00. Главные роли в картине исполнили Фуркан Андыч и Айча Айшин Туран. Молодая красавица Мерьем безумно любит своего жениха Октая - успешного прокурора с блестящими перспективами. Однако Октай оказывается не таким уж принцем, каким его представляла Мерьем - однажды ночью он сбивает молодую женщину и скрывается с места аварии… Пострадавшая умирает, а полиция начинает искать виновника, сужая круги… Чтобы спасти карьеру и молодость любимого, Мерьем решает взять вину на себя… Октай принимает ее жертву и уверяет, что сможет добиться минимального наказания… Но в итоге Мерьем садится в тюрьму, получив клеймо убийцы… Пока Октай продолжает строить карьеру, Мерьем теряет все… Когда Мерьем выходит из тюрьмы, от нее отворачиваются все, а жених погибшей девушки Саваш, наследник огромной торговой империи, открывает на нее охоту.

Кадр из сериала "Любовь Мерьем" Фото: Dомашний

12. Сериал "Патриот", второй сезон. ТНТ, с 30 августа в 20:00. В новом сезоне "патриотов" будет сразу два. Саня Кучин возвращается из академии ФСБ вместе с новым товарищем - девушкой Айзой, которая по физическим характеристикам не уступает главному герою. Это бесит жену Сани, хоть он и говорит ей, что "поводов для ревности ноль, ведь это чисто братство". На этом фоне оживилась Ленка, которая "при смерти" призналась Сане в любви и готова воспользоваться ситуацией.

13. Шоу "Бодрая кухня". На канале "Кухня ТВ", с 30 августа в 9:30. Шеф-повар Кирилл Голиков научит готовить вкусные, сытные и полезные завтраки, которые станут залогом отличного настроения на весь день. "Бодрая кухня" - это и энергичная функциональная тренировка с профессиональным танцевальным тренером Андреем Гнедашем. Пока завтрак готовится, он покажет, как начать утро в стиле джайва, хип-хопа или румбы прямо на кухне.

14. Сериал "Ошибка 404", второй сезон. На Амедиатеке с 1 сентября Зрителей ждет свежая порция приключений детектива-инспектора Джона, чье тело стало полем для экспериментов. "Приготовьтесь сильно смеяться", - так пишет в своем инстаграме о новых сериях один из ведущих актеров проекта Дэниэл Мейс.

15. Сериал "Урок демократии". В соцсети "Вконтакте" 1 сентября. Восьмисерийная подростковая драма (все серии выложат сразу) рассказывает о старшекласснице Вере, которая баллотируется в президенты школы. Ее конечная цель - получить возможность лично обратиться к мэру города, чтобы помочь маме. На этом пути Вера сталкивается с нечестной конкуренцией, закулисными интригами, любовным треугольником и предательством близкого человека. Главные роли в сериале исполнили выпускники и студенты московских киновузов.

16. Эко-сериал "Зеленый мэр". На КиноПоиск HD. История разворачивается в небольшом российском городе, терпящем экологическую катастрофу. Трое друзей решают изменить ситуацию - создают зеленую партию и выдвигают своего кандидата на выборы мэра, при этом начиная менять отношение к природе и экоответственности у жителей целого города. Друзей сыграли Илья Маланин ("Аванпост", "На районе"), Василий Копейкин ("Серебряные коньки"), Филипп Ершов ("Красные браслеты").

Фото: КиноПоиск

17. Сериал "Шиттс Крик". На Ivi 1 сентября появятся все 6 сезонов. Джонни Роуз (Юджин Леви) - миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена Мойра (Кэтрин О"Хара) - актриса мыльных опер и двое детей - хипстер Дэвид (Дэниел Леви) и светская львица Алексис (Энни Мерфи). После того как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели развлечения ради...