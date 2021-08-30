Сентябрьская погода будет умеренной в центре страны и теплой на курортах

Почти на всей территории России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме или немного превышать ее. Об этом "РГ" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в Москве температура в сентябре днем составит плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 5-10 градусов. При похолоданиях по ночам будет 1-6 тепла, а днем - плюс 5-10 градусов. Но будет в сентябре в Москве и "бабье лето". А похолодание ожидается уже к конце следующей рабочей недели. После 2 сентября днем в столице ожидается не выше плюс 12-17 градусов. На северо-западе европейской части России преобладающая дневная температура в сентябре - 9-15 градусов, пояснила Паршина.

В центральном Черноземье, как и на юге Поволжья, -17-22 градуса. В Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области первый осенний месяц будет дождливым. В Калининградской области также прогнозируются частые дожди.

Мало осадков выпадет в Поволжье - от Казани до Волгограда. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области в сентябре осадков выпадет немного. На Урале днем в среднем 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири. На Дальнем Востоке - минимум осадков и температура воздуха - от 14 до 19 градусов.

На российских курортах в этом году "бархатный сезон", как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, продлится до первой декады октября.