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Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 03:30
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Накануне нового учебного года министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное Общероссийское родительское собрание - в прямом эфире ответил на вопросы родителей из разных регионов страны. Вопросы собирали больше месяца - на горячую линию их пришло около 6 тысяч. Как начнется учебный год?
Сергей Кравцов: Дистанционные занятия в школе были временной, вынужденной мерой. Фото: Александр Корольков Сергей Кравцов: Дистанционные занятия в школе были временной, вынужденной мерой. Фото: Александр Корольков
Сергей Кравцов: Дистанционные занятия в школе были временной, вынужденной мерой. Фото: Александр Корольков

Нужны ли прививки? Будут ли и дальше бесплатные завтраки в "началке"? Министр ответил на самые горячие запросы. Но пообещал: все обращения в министерстве рассмотрят и дадут ответы.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В России растет число родителей, дающих детям семейное образование

Первое, о чем заявил Сергей Кравцов, - нет никаких законодательных инициатив и решений вводить домашнее дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия были вынужденной мерой, и она помогла сохранить здоровье людей во время самой острой стадии пандемии.

- 1 сентября День знаний пройдет очно в традиционном формате, - заверил Кравцов. - Все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Будут учтены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учителей и школьников. Я прошу всех с пониманием относиться к этому. Что касается информационных технологий и цифровой образовательной среды, то это возможности для учителей и школьников, которые можно использовать в дополнение к традиционной системе. Но это носит рекомендательный характер.

Горячая тема - прививки. Несмотря на то, что детям их не делают, вопросы все равно есть. И в этот раз министра спросили: "Правда ли, что учеников не будут пускать 1 сентября в школу без прививки?"

- Неправда, - опроверг информацию министр. - У нас нет вакцины для детей, и не может быть никаких требований о недопуске детей в школы без прививки. Что касается вакцинации учителей, то, знаю, многие сами добровольно прививаются. Это существенно снижает риск заболеть.

Не может быть никаких требований о недопуске детей в школы без прививки

С 1 сентября в российских школах начнут работать новые программы воспитания и появятся календари воспитательной работы. По словам министра, важно, чтобы школьник максимально был погружен в позитивную повестку.

- Ребенка развивает семья, - отметил Кравцов. - А в школе мы будем формировать среду, которая позволит развиваться школьникам и там: секции, кружки, экскурсии. Помогут в этом советники по воспитанию.

Из Республики Коми министра спросили, будут ли и дальше ученики младших классов получать бесплатные завтраки. Министр подтвердил: проект будет продолжен. Более того, на 2021 год для этого выделено больше средств.

- На 4 миллиарда рублей больше будет выделено в 2021 году на горячее питание для учеников начальных классов, - сказал Кравцов. - Демографический рост - первоклашек стало больше. Смогут ли бесплатно питаться в школах ребята из 5-11 классов? Это зависит от бюджетных возможностей регионов.

К тому же в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая подключилась к эфиру.

- Есть дети с особыми пищевыми запросами - у кого-то аллергия или другое заболевание, предполагающее специальное меню, - пояснила Кузнецова. - Сегодня мы начинаем ведение реестра таких детей, это должно лечь в основу системных мер.

Учителя Республики Калмыкия поинтересовались, будет ли введена пятидневка для всех российских школ.

По мнению Сергея Кравцова, с федерального уровня неправильно устанавливать график обучения. Решение о введении пятидневки или шестидневки - решение школы.

- Но в следующем 2022/2023 учебном году мы представим школам примерное расписание, рекомендации, в которых эффективно распределены предметы - с учетом мнений физиологов, экспертов Роспотребнадзора, - уточнил министр. - Школа сможет пользоваться этим планом или разработать свой.

Кстати

Введенные в школах из-за коронавируса санитарные правила будут действовать до конца учебного года, сообщили в Роспотребнадзоре. А дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и от темпов вакцинации.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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