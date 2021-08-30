Сериал "Вертинский" впервые покажут 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion

Премьера одного из самых ожидаемых проектов осени - сериала "Вертинский" - состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion. Зрителям будут доступны первые две серии проекта, а следующие эпизоды будут выходить по понедельникам.

Российская премьера "Вертинского" заявлена на фестивале сериалов "Пилот", который состоится в Иваново с 10 по 12 сентября. Напомним, что показ "Вертинского" пройдет по модели Catch Forward. Об этом рассказал Генеральный директор Kion Игорь Мишин на презентации премьер сезона.

Это означает, что вначале сериал покажут в онлайн-кинотеатре, причем версию с возрастным рейтингом 18 плюс. А затем - по ТВ, на Первом канале - с возрастным рейтингом 12 плюс. Игорь Мишин на Российской креативной неделе в дискуссии, посвященной развитию онлайн-платформ, которую модерировала автор этих строк, высказал предположение, что в онлайн-кинотеатре Первого канала проект появится одновременно с его выходом по ТВ.

Детали

"Вертинский" - биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943 году, в разгар Второй мировой. Вертинский пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и в нашей стране.

Главную роль в сериале "Вертинский" исполнил Алексей Филимонов. Также в нем снимались Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие.

Режиссер проекта - Авдотья Смирнова, сценарий был написан ей и Анной Пармас при участии Джона Шемякина. Продюсеры: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова. Проект создан при поддержке Романа Абрамовича и Сергея Адоньева. Производство кинокомпании "Глобус-фильм".

Фото: Предоставлено Kion

Прямая речь

Алексей Филимонов, исполнитель главной роли Александра Вертинского:

"С Вертинским я схож лишь принадлежностью к актерской профессии. Но в остальном - мы совершенно разные: он был очень нежным и чувствительным человеком, я - не такой. И играл я своё ощущение от Вертинского. В глубине души, во время съёмок, чувствовал, что он меня "поддерживает". Я всегда ему говорил про себя ''спасибо''".

Авдотья Смирнова, режиссер и соавтор сценария:

"Александр Николаевич прожил удивительно счастливую судьбу. Он видел две мировых войны, в одной из них он служил санитаром, а во второй ему хватило мужества вернуться на территорию тяжело воюющей страны. Он видел гражданскую братоубийственную войну и уцелел в ней. Он вернулся в сталинский Советский Союз из 25-летней эмиграции и тоже уцелел в нем. В 30-е годы у него было два 1,5-тысячных концерта в Нью-Йорке, а, вернувшись в СССР в 1946 году, он собрал полный Колонный зал, и, по московской мифологии, публику на этот концерт сдерживала конная милиция на Большой Дмитровке. Он прожил долгую артистическую жизнь, начав просто как ресторанный певец, а закончив тем, что объездил весь Советский Союз. И самое поразительное: о нем помнят до сих пор".