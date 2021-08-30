СМИ: Коронавирус мог попасть в Ухань в замороженных продуктах

Коронавирус мог быть завезен в Ухань в упаковках с замороженными продуктами. Об этом сообщает газета The Global Times со ссылкой на экспертов Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается, результаты исследований эпидемиологов позволяют предположить, что первая вспышка коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане в конце 2019 года была спровоцирована импортом замороженных продуктов. В связи с этим китайские эксперты призывают Всемирную организацию здравоохранения создать глобальный механизм сотрудничества для отслеживания этой цепочки, обследования сотрудников компаний, которые поставляли продукты в период с сентября по декабрь 2019 года в Ухань.

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что летом 2020 года наблюдались лишь эпизодические вспышки коронавируса в Пекине и Даляне. Туда также поставлялись замороженные продукты из разных частей мира, в том числе Европы и США, где инфекцию обнаруживали раньше, чем в Китае.

Как пишет издание, гипотезу об импорте коронавируса с замороженными продуктам выдвинула сама газета The Global Times после посещения репортерами города Ухань, бесед с продавцами и вирусологам. В последствии она привлекла внимание ученых как в Китае, так и за рубежом. В совместном отчете ВОЗ и Китая эксперты допустили возможность такого способа передачи коронавируса.

"Мы провели эпидемиологические исследования... и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", - заявила представительница центра по контролю и профилактике заболеваний Ма Хуэйлай.

По словам ее коллеги Лю Цзюня, в природе существует несколько мест, где мог бы существовать коронавирус, и Ухань находится слишком далеко от них, чтобы заражение его жителей произошло естественным путем.