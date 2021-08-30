"Спасская башня" объединила народы и армии

Солдаты в форме армии ближневосточного Катара на шотландских волынках выводят щемяще-трогательную мелодию русской "Катюши". А по Красной площади катится греческая "Карета огня"...

"Духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет ощутить неповторимый национальный колорит и осознать многогранность культур разных стран", - так министр обороны Сергей Шойгу оценил суть XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Карета огня - это образ. Греки выступают под музыкальный трек из фильма Chariots of Fire - "Карета огня" или, если угодно, "Огненные колесницы". Фильм британский, но музыку к нему написал грек Вангелис.

Греки подготовили шоу с танцами, песнями и сценами из своей истории, которые воплощают бойцы взвода Академии генерального штаба. Маршируют в мундирах шести эпох начиная с 1828 года. Вооружены мушкетами той же эпохи. Периодически создают "боевые сценки": замирают в эффектных позах. А иногда кажется, что они целят прямо в настырных журналистов. На "прогонах" нам разрешили подходить к ним вплотную - реалистично до дрожи. Сейчас грянет залп...

"Стрелять будете? - спросил у командира Исторического взвода старшего лейтенанта Георгиоса Карандиноса. - До вас приезжали "Старые гренадеры Женевы", так они привезли реальные боевые мушкеты и палили так, что пороховой дым закрывал Спасскую башню.

Греки благородно пообещали не палить. По секрету добавив, что привезли не боевое оружие, а их реплики для сцены.

Ближневосточные солдаты с шотландскими волынками - и вот тут никаких реплик. Армия и полиция Катара произвела фурор. Сегодня Доха не сходит с информационных лент, но это переговоры, обсуждение почти неразрешимых проблем. А здесь - совсем иной Катар: нереальный, эффектный, яркий, романтический. Особенно поражают выступления с оружием: синхронная работа с карабинами.

ВДВ в состав десанта на Красную площадь включили балетную группу, завершают шоу композиций под "Времена года" Вивальди

"Ваших солдат тренировали инструкторы из Беларуси, и здесь вы с ними встретились на одной площади. Какую оценку по пятибалльной шкале поставите учителям: роте почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь?" - без обиняков я спросил капитана Салема Фахад Эм-аль Хабаби, музрука Военного оркестра Катара.

"Шесть баллов, - отреагировал офицер. - Белорусы очень хороши. На их фоне - мы заслужили не больше пяти баллов. Два месяца готовили программу, которая длится 7 минут".

Если кто-то из наших генералов сейчас усмехнется, то вот информация к размышлению: белорусские инструкторы приехали в Катар в 2018 году. До этого в катарских парадных расчетах не было строевых приемов с оружием - их учили с нуля.

Прогресс колоссальный. Надо видеть не только, как выступают сегодня, а подумать о том, что будет через пару лет. Встретимся на большой мировой фестивальной площадке - и кто тогда заберет овации, а кого зритель утешит лишь аплодисментами вежливости?

И несколько слов о том, что за кадром. Случайно стал свидетелем, как к конному манежу подъезжает "скорая помощь". Оказалось, всадник упал: перелом... При этом отказался от носилок, сам прошел к врачам. Если бы я не знал, что тяжело травмирован, - то не догадался бы. Он продолжал улыбаться!

Или представьте, что это значит: выполнить сальто, приземлившись на руки на камень. И может быть, даже мокрый от дождя. А на Красной площади наши десантники такие номера исполняют. В Ансамбль песни и пляски ВДВ входят разные артисты, включая балетную группу. Это нечто: балет на брусчатке. Десантники завершают шоу из пяти композиций под "Времена года" Вивальди.

Десант на Красную площадь под музыку Вивальди - пропустите, жалеть потом будете.