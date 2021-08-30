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Текст:   Матвей Линник 
15:39 30.08.2021

Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля прошлого года

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июле достигла 7,67%, обновив максимум апреля 2020 года, следует из данных Центробанка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За прошлый месяц этот показатель вырос на 0,6 п.п., что стало рекордным ростом за всю историю наблюдений с начала 2018 года.

Количество выданных ссуд на покупку жилья в июле снизилось на 15,3% - до 151,4 тысячи кредитов. Объем выдач также сократился на 20,5% до 433,1 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита составил 2,86 млн рублей, что почти на 200 тысяч меньше, чем в июне.

Ранее аналитики "Эксперт РА" спрогнозировали, что выдача ипотек в 2021 году может вырасти до 4,5 трлн рублей, что на 0,1 трлн больше, чем в прошлом году. Как считают специалисты, рост цен на жилье замедлится, однако из-за подорожания стройматериалов снижения ждать не стоит.

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