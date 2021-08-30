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30.08.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Стало известно, сколько родители тратят на букеты для учителей

Текст: Евгения Думанская

На последней неделе августа средняя стоимость букета цветов в России составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в конце августа в прошлом году, сообщается в исследовании ресурса "Чек индекс".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Аналитики сравнили чеки на покупку цветов с 23 по 27 августа в этом и прошлом годах по всей России. Средний чек за год вырос на 8%. Как полагают специалисты, накануне 1 сентября средний чек вырастет еще выше, как и количество продаж. Отмечается, что уже отмечен рост покупок на 21%, однако это связано с низкой базой прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки.

Популярнее всего в этом году букеты из хризантем и роз - их покупали на 55% чаще, чем в 2020 году. Кроме того, на 32% вырос спрос на воздушные шары, а средний чек на них увеличился на 29%.

Как отметили опрошенные ТАСС ретейлеры, один из популярных трендов в этом году - отказ от цветов в качестве подарка учителю. Так, покупатели Wildberries стали чаще приобретать конфеты и шоколад - спрос в годовом выражении вырос на 49%. Специалисты Ozon отметили в августе увеличение спроса на подарочные наборы конфет в 2,3 раза по сравнению с июлем, в полтора раза выросли продажи наборов чая и кофе. Рост спроса на шоколадные конфеты и наборы зафиксировал и "Перекресток впрок" - с 23 по 29 августа он составил 42% и 36% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Также востребованным подарком для учителей остаются наборы ручек - их продажи в августе существенно увеличились по сравнению с июлем.

Экономика Товары и цены 1 сентября - День знаний

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