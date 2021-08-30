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30.08.2021 23:42
Рубрика: В мире

Талибы атаковали силы сопротивления в Панджшере

Текст: Константин Волков

Талибы атаковали аванпост в Панджшере, силы сопротивления отразили атаку, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на "источник, близкий к сопротивлению". Атака была отбита, но столкновения продолжаются.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Напомним, местность в районе Панджшерского ущелья удерживают подразделения численностью, согласно ранее опубликованным сведениям, более 10 тысяч человек, в числе которых части афганской армии, не перешедшие на сторону талибов, а также ополчения национальных меньшинств. Они действуют под командованием Ахмада Шаха Масуда-младшего и бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Все последние дни продолжались переговоры сопротивления с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Сопротивление требует создания в Афганистане инклюзивного правительства, которое бы включало представителей всех политических и национальных групп страны.

Кроме того, талибы отрезали телекоммуникации региона Панджшер, об этом также сообщает Tolo News со ссылкой на местных жителей. Это, по их словам, произошло два дня назад, с тех пор в районе Панджшерского ущелья не работают телефонная связь и интернет, а жители не могут связаться со своими родственниками в других регионах Афганистана.

Также, по их словам, талибы перекрыли дороги в район, удерживаемый силами сопротивления, из-за чего там резко выросли цены на продукты.

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