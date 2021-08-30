Талибы намерены взять под свой контроль аэропорт Кабула

После вывода войск США из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) возьмет под свой контроль международный аэропорт Кабула. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники в рядах талибов.

Как ожидается, это произойдет уже во вторник.

Также отмечается, что талибы проводят консультации с Турцией и Катаром по вопросам управления аэропортом. Пока к соглашению сторонам прийти не удалось.

Международный аэропорт Хамида Карзая остается единственным местом, откуда можно покинуть территорию Афганистана. В настоящее время американские военные заняты эвакуацией собственного контингента. Как предположил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, к 31 августа США смогут вывести свои войска, но вряд ли успеют эвакуировать всех, кто с ними сотрудничал.

По данным газеты The New York Times, сотням студентов Американского университета Афганистана в Кабуле в последний момент отказали в эвакуации в США.