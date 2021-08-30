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30.08.2021 07:46
Рубрика: Культура

The Killers объединили свои хиты и чужие исповеди

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Это, наверное, самый необычный диск года, музыкально-литературные эксперименты которого продолжат и другие звезды. Ведь у The Killers все получилось очень притягательно: в начале песен кто-то из жителей небольшого городка глухо рассказывает свои личные истории и драмы, а затем солист Брэндон Флауэрс начинает обволакивающе и страстно - как умеет только он - с придыханием распевать красивые и нежные мелодии.
Солист The Killers Брэндон Флауэрс впервые спел так мрачно и разнопланово. Фото: AP Солист The Killers Брэндон Флауэрс впервые спел так мрачно и разнопланово. Фото: AP
Солист The Killers Брэндон Флауэрс впервые спел так мрачно и разнопланово. Фото: AP

Притягательные и уходящие развесистыми ветвями ароматных гармоний и новых созвучий, настроений и смятений. Но теперь в них уже преобладают и отчаяние, меланхолия и страх. Да, в непростые времена звездные эпикурейцы из Лас-Вегаса выпустили столь одновременно правдиво-пугающий и красивый, но в то же время и полезный для думающих слушателей альбом.

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Релиз получил название Pressure Machine, которое переводится как "Машина давления". В покое карантина музыканты вплотную погрузились не только в студийную работу, впервые выпустив за два года сразу два диска (хотя прежде предпочитали перерывы в два-три, а то и пять лет), но, похоже, и в чтение. Ведь их новый альбом порой наследует творчеству знаменитого американского писателя Теодора Драйзера. Как и он, отличный психолог и бытописатель, музыканты The Killers, браво перемещающиеся от альтернативного рока до новой волны и даже пост-панк-ривайвла, тоже решили погрузиться в повседневную жизнь маленького городка и свои размышления о ней. Оттого в Pressure Machine хватает и депрессии, и отчаяния, и насилия.

Этот диск притягателен дерзкими гармониями и новыми темами. Дети, катающиеся на ржавых велосипедах, ночная охота, истории служащих, рабочих, так называемых синих воротничков, а также неудачников всех мастей. Песни о замкнутых в себе жителях маленького городка, смирившихся с жестокостью быта, волчьими законами улиц и тем, что они "никогда не видели океана". Но они верят в то, что "счастье ждет их наверху". Смысл их жизни - в том, чтобы выжить. И Флауэрс впервые спел так мрачно и разнопланово, переживая чужие драмы, как свои собственные. А масса персонажей, населяющих этот альбом, дарят песням не слыханные прежде у The Killers мучительную скорбь и мудрость. Это точный и очень честный взгляд на жизнь. По некоторым песням можно снимать кино. Например, по Runaway Horses - о девушке с родео и ее раненом скакуне или истории о влюбленных старшеклассниках в We ll be here forever.

Но в целом - это мрачная и непростая для комфортного восприятия пластинка. Чтобы решиться на нее, романтичным The Killers потребовалась немалая храбрость, ибо хит-парады ныне уже отвыкли от умных и глубоких по содержанию альбомов. Оттого и новый диск культовой группы они оценили не высоко. Зато The Killers могут гордиться тем, что сделали самое честное и остросоциальное заявление в своей двадцатилетней карьере.

Кстати

В сентябре The Killers начинают мировой тур по Северной Америке. А в 2022-м дадут и несколько концертов в Европе. В том числе и 16 июля в Москве.

Культура Музыка Рок

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