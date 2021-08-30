Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете

Мультимедийный планшет и полтора десятка мощных компьютеров, столы для мозговых штурмов в комплекте с комфортными ортопедическими креслами ожидают студентов Белорусско-Российского университета в новейшей учебной IT-лаборатории с первых осенних дней.

Комментируя перспективы научных проектов, заведующий кафедрой электротехнического факультета БРУ Анатолий Якимов пояснил с оптимизмом, что вузовские планы грандиозны. Они предусматривают, в частности, организацию марафонов программирования, осуществлять занятия по Java, Python, .Net, JavaScript и другим технологиям.

Дело в том, что уже три года университет сотрудничает с международной IT-компанией iTechArt. Именно благодаря партнерским связям, по его словам, на базе БРУ успешно функционируют несколько мультипрофильных лабораторий машиностроительного профиля, в том числе открытые по проекту Союзного государства.

Что же касается новой лаборатории, то она ориентирована исключительно на развитие информационных технологий и прикладное обучение инженеров-разработчиков. Другими словами, "образовательная инициатива станет для студентов прекрасной возможностью больше узнать о практической стороне профессии", - убежден Якимов. В течение учебного года сотрудники компании будут обучать студентов программированию на Python, сопровождать и рецензировать дипломные проекты, читать лекции по топовым технологиям.

Ряды сотрудников компании, сообщил заведующий кафедрой, регулярно пополняют талантливые выпускники вуза. Кроме того, БРУ оказывает спонсорскую помощь в организации мероприятий ежегодного Могилевского фестиваля науки и межрегиональной олимпиады по программированию. Еще одним результатом совместной работы стало создание веб-платформы для удаленного изучения дисциплин по IT-специальностям и участия в виртуальных лабораториях.

Кстати, уточняет БЕЛТА, аналогичные лаборатории созданы и в Брестском техническом университете, Витебском университете им. П.М.Машерова и Витебском технологическом университете. Подобные проекты дают будущим инженерам-разработчикам практические навыки для применения теоретических знаний на реальных проектах.