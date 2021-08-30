Ученые рассказали, как за год изменились симптомы коронавируса

Британские ученые пришли к выводу, что за последний год основные симптомы коронавируса претерпели значительные изменения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервере препринтов medRxiv.

Специалисты анализировали результаты массового ПЦР-тестирования с 26 апреля 2020 года по 7 августа 2021 года, а также истории болезни пациентов. Сейчас в Великобритании для первичного выявления коронавируса используют четыре основных симптома: высокая температура, сухой кашель, потеря запаха и вкуса. Центр по контролю и профилактике заболеваний США в своих протоколах скрининга дает более широкий список, который включает также жар или озноб, утомляемость, одышку, боли в теле и мышцах, головную боль, боль в горле, заложенность носа, насморк, тошноту, рвоту и диарею.

Согласно результатам исследования, с апреля по декабрь 2020 года основным штаммом, циркулирующим в Великобритании, был "альфа", а массовая вакцинация еще не началась. Среди симптомов, о которых сообщали больные, были в основном кашель, лихорадка, боль в горле, потеря вкуса и обоняния.

Зимой к характерным симптомам коронавируса добавились признаки других респираторных заболеваний, а также кишечные симптомы. Все они были связаны с сезонными заболеваниями.

С мая 2021 года доминирует штамм "дельта", а пациенты стали часто жаловаться на головную боль, насморк. Эти симптомы оказались характерны и для тех, кто прошел частичную вакцинацию, а потом заразился. Кроме того, у каждого четвертого больного возникали боли в мышцах, повышенная утомляемость и слабость, каждый третий сообщал о потере вкуса и обоняния.

Как отметили авторы работы, эти симптомы сильнее проявлялись у молодых людей 20-30 лет, с возрастом интенсивность уменьшалась, а среди пожилых немного росла. Также проявление симптомом связано со статусом вакцинирования - уже после первой прививки существенно снижается вероятность течения коронавируса с клиническими проявлениями.

Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям COVID-19 добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.

Ученые пришли к выводу, что симптомами варианта "дельта", который сейчас доминирует в большинстве стран, следует считать слабость, утомляемость, головную боль, кашель, боль в мышцах, потерю вкуса и обоняния.