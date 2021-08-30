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30.08.2021 17:01
Рубрика: Общество

Ученые впервые проследили эволюцию Млечного Пути с момента рождения

Текст: Денис Передельский
Фото: iStockphoto.com Фото: iStockphoto.com
Фото: iStockphoto.com

Исследователи из Лундского университета (Швеция) при помощи суперкомпьютера впервые сумели смоделировать и проследить историю развития нашей галактики, которая появилась вскоре после Большого взрыва.

Фото: iStock
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Об исследовании коротко рассказывает Eurek Alert. Шведская исследовательская группа впервые использовала суперкомпьютерное моделирование, чтобы проследить все этапы эволюции галактики на протяжении 13,8 миллиарда лет.

За основу для исследования был взят наш Млечный Путь, появившийся вскоре после рождения самой Вселенной. Возраст его старейшей звезды составляет около 13,2 миллиарда лет назад. Астрономов особенно интересовало то, как именно относительно простая на ранней стадии галактика с течением времени могла принять причудливую спиральную форму.

Предыдущие исследования показали, что на ранней стадии своего развития все юные галактики вели себя хаотично и деформировались в результате фронтальных межзвездных столкновений. Популярная теория гласит, что после Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была неспокойным местом.

Звезды внутри гигантских газовых облаков формировались с огромной скоростью, а галактики сталкивались постоянно. Потребовалось несколько миллиардов лет, прежде чем этот космический хаос исчез, а "зародыши" современных галактик обрели стабильное состояние.

Точный ход этих событий долгое время оставался загадкой для астрономов, но новое исследование проясняет этот вопрос. Как пояснил Оскар Агертц, астроном из Лундского университета, суперкомпьютер помог создать симуляцию с высокой степенью разрешения. Это дало подробную картину возможного развития галактики.

Фото: iStock
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Отправной точкой для исследования стали известные звезды Млечного Пути. Астрономы объясняют, что они представляют собой капсулы времени. Их изучение в последние годы дало много информации не только о возрасте этих объектов, но и о том, в какой среде они были сформированы, каким был их химический состав на разных стадиях эволюции, какими были их положение и скорость вращения. Все эти данные были заложены в компьютерную модель и помогли понять, как образовалась наша собственная галактика.

"Мы обнаружили, что при столкновении двух больших галактик вокруг более старой из них мог образовываться новый диск из-за огромного притока звездообразующего газа, - говорит соавтор работы Флоран Рено. - Наше моделирование показывает, что старый и новый диски медленно сливались в течение нескольких миллиардов лет. Это приводило к появлению стабильной спиральной галактики и популяциям звезд, похожих на те, что мы наблюдаем в Млечном Пути".

В будущих исследованиях астрономы намерены большее внимание уделить моделированию условий и последствий взаимодействия крупных галактик при столкновениях, а также процессу формирования дисков спиральных галактик. Это поможет не только лучше изучить прошлое Млечного Пути, но и спрогнозировать его будущее.

Общество Наука Общество Космос

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